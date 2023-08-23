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لبنان

في زغرتا... ختم معملي اجبان والبان بالشمع الاحمر

Lebanon 24
23-08-2023 | 06:22
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ختمت وزارة الاقتصاد والتجارة معملي اجبان والبان في قضاء زغرتا بالشمع الاحمر، في حضور أمن الدولة وبعد اشارة القضاء المختص بسبب صدور نتائج عينات تفيد بعدم المطابقة من الناحية الجرثومية وتسطير محضري ضبط بحقهما.
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