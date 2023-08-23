كركي: لإيجاد الحلول المناسبة للشغور في مجلس إدارة الصندوق

صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطنية للضمان الاجتماعي، بيان، جاء فيه:" ضمن سياق الحملة الممنهجة على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارته، وبعد الرد التوضيحي الذي نشرته مديرية العلاقات العامة في الصندوق والتي دحضت من خلاله الافتراءات والأخبار المفبركة بالوقائع والأرقام، عاودت جريدة النهار نشر مقال مغرض في حق إدارة الضمان، صباح اليوم الاربعاء بتاريخ 23/8/2023، أوردت فيه سلسلة مزاعم عارية من الصحة حيث اتهمت إدارة الصندوق بتقديم موازنة وهمية متورمة لناحية الواردات لأنها ارتكزت على رفع الحد الأقصى الخاضع للاشتراكات الى 18 مليون ل.ل. وهو ما لم يقر بعد. كذلك متورمة لناحية النفقات حيث شككت بقانونية زيادة التعرفات الاستشفائية والطبية والدوائية وبخاصة لناحية تعرفة مرضى غسيل الكلى، واعتمادها من قبل مراجع غير مختصة. كما أوردت اعتراض بعض أعضاء مجلس إدارة الصندوق "كتاب التقارير" على ما اعتبروه تعديا على صلاحياتهم وتفرد المدير العام باتخاذ القرارات.



وعليه، وكما جرت عادة المدير العام للصندوق أن يدحض المغالطات بالحقائق والوثائق، فقد تم اعداد الموازنة العامة للعام 2023 المعدلة خلال شهر أيار 2023 ورفعت الى المجلس في مطلع شهر حزيران.



وقد استندت هذه الموازنة على نتائج أعمال لجنة المؤشر وزيادة الحد الأدنى الرسمي للأجور التي أقرت خلال شهر نيسان 2023 وقرارات مجلس إدارة الضمان بزيادة الحد الأقصى للكسب الخاضع للاشتراكات لفرع ضمان المرض والأمومة ليصبح 18 مليونا في الشهر (قرار رقم 1230 تاريخ 17/5/2023) ولفرع التقديمات العائلية ليصبح 12 مليون ل.ل. شهريا (قرار رقم 1229 تاريخ 17/5/2023).

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