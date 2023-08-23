بعد تنحي القاضي أبو حيدر... من سيتولّى ملف التدقيق الجنائيّ؟

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وأضافت المعلومات أنّه بعد تنحي القاضي ابو حيدر سيتمّ تحويل ملف التدقيق الجنائي الى القاضي رجا حاموش.

أفادت معلومات "الجديد"، أنّ النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد ابو حيدر تنحى عن ملف التدقيق الجنائي الذي حوّله القاضي غسان عويدات، رافضا تسلمه والتحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لوجود خصومة بينهما.