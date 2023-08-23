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لبنان
سرور: لبنان لا يملك مخزوناً من القمح والحبوب لأكثر من شهرين
Lebanon 24
23-08-2023
|
07:28
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قال رئيس نقابة الأفران في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور للـ"أم تي في"، إنّ "لبنان لا يملك مخزوناً من القمح والحبوب لأكثر من شهرين".
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