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لبنان

سرور: لبنان لا يملك مخزوناً من القمح والحبوب لأكثر من شهرين

Lebanon 24
23-08-2023 | 07:28
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قال رئيس نقابة الأفران في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور للـ"أم تي في"، إنّ "لبنان لا يملك مخزوناً من القمح والحبوب لأكثر من شهرين".
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