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لبنان

توضيح من "المالية" بشأن تمويل سفر وزير الخارجية الى نيويورك

Lebanon 24
23-08-2023 | 08:08
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أصدر المكتب الإعلامي في وزارة المالية البيان الآتي:

"توضيحا للغط الحاصل حول تمويل سفر وزير الخارجية والوفد المرافق إلى نيويورك، ان التأخير الذي حصل لا تتحمل مسؤوليته وزارة المالية، لأن هذا التأخير في تأمين كلفة التغطية ناتج عن اغفال في لحظ الاعتماد المتوجب العمل على إعداده من قبل الجهات الإدارية في وزارة الخارجية وحتى عن متابعة معاملاتها التي على اساسها يتسنى لوزارة المالية صرف المبلغ المطلوب، علما أن مديرية المالية العامة قد وقعت قرارا أجازت فيه لمديرية الخزينة دفع سلفة طارئة قدرها مليار ليرة لبنانية في 18 تموز 2023 وهي سلفة قادرة على تغطية كلفة السفر البالغة 9.092 دولار أميركي. لذا اقتضى التوضيح".
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