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لبنان

بالصورة إقفال محمصة بالشمع الأحمر... ما السبب؟

Lebanon 24
23-08-2023 | 08:23
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من الامن العام أقفلت محمصة بالشمع الأحمر في بلدة سير الضنية، يملكها أشخاص من الجنسيّة السوريّة، وذلك لمخالفتهم نظام الإقامة والعمل في لبنان.
 
 
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23/08/2023 17:45:56 Lebanon 24 Lebanon 24

محمصة

الامن العام

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