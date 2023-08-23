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لبنان
بالصورة إقفال محمصة بالشمع الأحمر... ما السبب؟
Lebanon 24
23-08-2023
|
08:23
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من الامن العام أقفلت محمصة بالشمع الأحمر في بلدة سير الضنية، يملكها أشخاص من الجنسيّة السوريّة، وذلك لمخالفتهم نظام الإقامة والعمل في لبنان.
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Lebanon 24
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محمصة
الامن العام
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