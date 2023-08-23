بالصورة إقفال محمصة بالشمع الأحمر... ما السبب؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من الامن العام أقفلت محمصة بالشمع الأحمر في بلدة سير الضنية، يملكها أشخاص من الجنسيّة السوريّة، وذلك لمخالفتهم نظام الإقامة والعمل في لبنان.

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