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لبنان

في إقليم الخروب.. شاب سقط في غرفة مصعد!

Lebanon 24
23-08-2023 | 08:32
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إنتشل فريق من جمعية" التنمية للحياة والسلام "- عانوت، ومجموعة من شبان داريا وشحيم  في إقليم الخروب، في محلة مرج علي، في خراج بلدة شحيم، شاباً سورياً، كان سقط في  غرفة المصعد قيد الإنشاء، في احدى الورش التي يعمل فيها، وقد تم وضعه على حمالة، ومن ثم رفعه بواسطة الحبال وهو على قيد الحياة، بعدها نقل الى المستشفى المركزي في مزبود للمعالجة.
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وقد أفيد بان وضعه مستقر وانه تعرض لاصابات غير خطرة .

 
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