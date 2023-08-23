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لبنان

وسيم منصوري يعقد مؤتمراً صحافياً يوم الجمعة المقبل

Lebanon 24
23-08-2023 | 09:28
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يعقد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، مؤتمرا صحافيا في الطابق السابع من مبنى مصرف لبنان ،في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 25 آب 2023.
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