وسيم منصوري يعقد مؤتمراً صحافياً يوم الجمعة المقبل

يعقد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، مؤتمرا صحافيا في الطابق السابع من مبنى مصرف لبنان ،في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 25 آب 2023.

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