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لبنان

مولوي استقبل عائلة الياس الحصروني: التحقيقات ستصل الى خواتيمها

Lebanon 24
23-08-2023 | 09:32
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استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي في مكتبه عائلة الياس الحصروني يرافقهم كاهن رعية كنيسة السيّدة في عين إبل الأب حنا سليمان ورئيس بلدية عين إبل عماد اللوس.

وتحدث اللوس بعد الاجتماع: "عقدنا اجتماعا مع معالي الوزير وتحدثنا بموضوع الشهيد الياس الحصروني ولنا ملء الثقة بمعالي الوزير نظرا لاهتمامه المستمر بسير التحقيقات التي تأخذ منحى صحيحا بمتابعة من معاليه يوما بيوم".
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واضاف: "لقد طمأننا معاليه ان التحقيقات ستصل الى خواتيمها، وأكد لنا انه يتابع التحقيق بكل شفافية وجدية.

وأمل اللوس ان" تظهر كل المعطيات ليعرض الملف على القضاء المختص بأقرب وقت ممكن".
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