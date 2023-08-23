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لبنان
مخابرات الجيش أوقفت شخصين في أحد الشواطىء في الكورة... ماذا عثرت معهما؟
Lebanon 24
23-08-2023
|
09:31
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من مخابرات الجيش أوقفت "ك.ح" و"ي.ر" أثناء وجودهما في أحد شواطىء راسمسقا - قضاء الكورة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الموقوفين بحقّهما مذكرات توقيف، وقد عُثر معهما على مسدسين حربيين.
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