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لبنان

مخابرات الجيش أوقفت شخصين في أحد الشواطىء في الكورة... ماذا عثرت معهما؟

Lebanon 24
23-08-2023 | 09:31
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من مخابرات الجيش أوقفت "ك.ح" و"ي.ر" أثناء وجودهما في أحد شواطىء راسمسقا - قضاء الكورة.

 
وتجدر الإشارة إلى أنّ الموقوفين بحقّهما مذكرات توقيف، وقد عُثر معهما على مسدسين حربيين.
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