مخابرات الجيش أوقفت شخصين في أحد الشواطىء في الكورة... ماذا عثرت معهما؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من مخابرات الجيش أوقفت "ك.ح" و"ي.ر" أثناء وجودهما في أحد شواطىء راسمسقا - قضاء الكورة.





وتجدر الإشارة إلى أنّ الموقوفين بحقّهما مذكرات توقيف، وقد عُثر معهما على مسدسين حربيين.