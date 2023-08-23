Advertisement

لبنان

غرق داخل بركة زراعيّة في دير الأحمر

Lebanon 24
23-08-2023 | 10:49
A-
A+
Doc-P-1100249-638284102174524974.jpg
Doc-P-1100249-638284102174524974.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نُقلت جثة السوريّ ماجد العيسى إلى أحد المراكز الطبيّة في دير الأحمر، بعدما غرق في بركة زراعية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اعتقدت أنها نائمة.. طفلة رقدت بجوار جثة أمها 6 أيام!
lebanon 24
23/08/2023 19:27:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تعميم اوصاف جثة لرجل في العقد الثالث سقط عن سطح مبنى.. هل من يعرف عنها شيئا؟
lebanon 24
23/08/2023 19:27:52 Lebanon 24 Lebanon 24
عمره 29 عاماً... لبنانيّ جثة داخل منزله
lebanon 24
23/08/2023 19:27:52 Lebanon 24 Lebanon 24
العثور على جثة مواطن في هذه المنطقة.. صعقة كهربائية أودت بحياته
lebanon 24
23/08/2023 19:27:52 Lebanon 24 Lebanon 24

جثة

دير الاحمر

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:03 | 2023-08-23
12:00 | 2023-08-23
11:47 | 2023-08-23
11:31 | 2023-08-23
11:16 | 2023-08-23
11:10 | 2023-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24