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لبنان

زحمةٌ على أوتوستراد جبيل.. ماذا حصل؟ (صورة)

Lebanon 24
23-08-2023 | 11:10
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اندلعت النيران، اليوم الأربعاء، في سيارة على المسلَك الشرقي لأوتوستراد جبيل في منطقة نهر إبراهيم، ما تسبّب بزحمةٍ سير خانقة.
 
وعلى الفور، حضرت فرق الإطفاء على المكان وعمدت إلى إخماد الحريق فوراً، واقتصرت الأضرار على الماديّات. 
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