Advertisement

لبنان

قائد الجيش استقبل السعد ووفداً من عين إبل

Lebanon 24
23-08-2023 | 11:16
A-
A+
Doc-P-1100256-638284115414656521.jpg
Doc-P-1100256-638284115414656521.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه، في اليرزة، النائب راجي السعد وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

كذلك، استقبل عون وفداً من بلدة عين إبل، الذي شكر لـ"العماد عون الجهود التي يبذلها الجيش للحفاظ على الأمن والاستقرار".
Advertisement

وعرض الوفد خلا اللقاء هواجسه بعد حادثة مقتل المواطن الياس الحصروني، وذلك وفقَ بيانٍ صادرٍ عن قيادة الجيش. 
 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:00 | 2023-08-23
17:30 | 2023-08-23
17:22 | 2023-08-23
17:07 | 2023-08-23
17:04 | 2023-08-23
17:00 | 2023-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24