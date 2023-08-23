قائد الجيش استقبل السعد ووفداً من عين إبل

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كذلك، استقبل عون وفداً من بلدة عين إبل، الذي شكر لـ"العماد عون الجهود التي يبذلها الجيش للحفاظ على الأمن والاستقرار".وعرض الوفد خلا اللقاء هواجسه بعد حادثة مقتل المواطن الياس الحصروني، وذلك وفقَ بيانٍ صادرٍ عن قيادة الجيش.