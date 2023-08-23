ما يجبُ معرفته عن "غاز لبنان".. هل سيدرُّ "البلوك 9" المال علينا؟

نشرت شبكة "سكاي نيوز عربيّة"، اليوم الأربعاء، تقريراً تحت عنوان: "البلوك 9.. لبنان يبحث عن طوق نجاة وسط البحر"، وتحدثت فيه عن تفاصيل عملية التنقيب عن الغاز التي بدأها لبنان في الرقعة البحرية المعروفة بـ"حقل قانا".

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وقال التقرير إنّ وزارة الطاقة والمياه أعلنت يوم الخميس موعداً لبدء أعمال الحفر في البلوك رقم 9 البحري، وسط آمال بمساهمة ذلك في تحسين وضع البلاد الاقتصادي المتردي.



وتقود شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية أعمال الحفر في البلوك رقم 9، وتعاونها شركة النفط الإيطالية العملاقة "إيني"، وشركة "قطر للطاقة" المملوكة للدولة.



وينتظر لبنان بفارغ الصبر قبل نهاية هذا العام أن يكون هناك جواب واضح، للسؤال عما إذا كان الغاز في البئر الأول من بلوك رقم 9 بكميات تجارية.

وصباح يوم أمس الثلاثاء، وعلى متن طوافة، زار رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي منصّة الحفر في البلوك رقم 9، حيثُ من المقرّر أن تبدأ "توتال" التنقيب عن الغاز فيه قريباً.

وفي تصريحٍ له، قال بري إن "الزيارة تعد فرحاً عملت من أجله البلاد سنوات طوال"، فيما قال ميقاتي إن اللبنانيين يتطلعون لأن تحمل الأيام المقبلة بوادر خيرٍ تساعد لبنان على معالجة الأزمات الكثيرة لا يُعاني منها.