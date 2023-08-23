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لبنان

الجيش يكشف.. كم بلغ عدد السوريين "المتسللين" إلى لبنان خلال أسبوع؟

Lebanon 24
23-08-2023 | 11:47
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي:

في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدة من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع المنصرم، محاولة تسلل نحو 700 سوري عند الحدود اللبنانية السورية.
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