الجيش يكشف.. كم بلغ عدد السوريين "المتسللين" إلى لبنان خلال أسبوع؟

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي:



في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدة من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع المنصرم، محاولة تسلل نحو 700 سوري عند الحدود اللبنانية السورية.

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