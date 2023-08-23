ملهى ليلي في جونيه يوجّه إساءة للمسيح.. ما نشرهُ معيب جداً! (صور)

ضجّت مواقع التواصل الإجتماعيّ بخبرٍ عن قيام ملهى "HOOLIGAN’S" في ساحة جونيه بالقرب من مبنى البلدية، بنشر صورة عبرَ حسابه على "إنستغرام" حاولَ من خلالها إظهار فكرة أن يسوع المسيح والسيدة مريم العذراء والتلاميذ، يشربون الخمرَ ويسكرون في محلّه.

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وأثارت هذه الصورة موجة غضبٍ عارم بين الناشطين، ما استدعى تحركاً من البلدية التي أقفلت المتجر اليوم الأربعاء.



وفي السّياق، ذكرت صحيفة "نداء الوطن" أنّ عناصر من البلدية توجهوا إلى المتجر المذكور، وطلبوا من صاحبه مسح الـ"ستوري" التي نشرها على "إنستغرام"، إلا أنه رفض ذلك. وبسبب هذا الأمر، تحرّكت الشرطة وبادرت إلى تسجيل محضر ضبطٍ بحقه وإغلاق المتجر بالشّمع الأحمر.



وبحسب الصحيفة، فإن صاحب المتجر بادر إلى مسح "الستوري" ونشر اعتذارٍ بشأن ما حصل، مُحملاً المسؤولية للشخص الذي يريد صفحات مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بالمتجر والذي قال إنه جرى فصله.