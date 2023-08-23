Advertisement

لبنان

ملهى ليلي في جونيه يوجّه إساءة للمسيح.. ما نشرهُ معيب جداً! (صور)

Lebanon 24
23-08-2023 | 12:03
A-
A+
Doc-P-1100271-638284145777332401.jpg
Doc-P-1100271-638284145777332401.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ضجّت مواقع التواصل الإجتماعيّ بخبرٍ عن قيام ملهى "HOOLIGAN’S" في ساحة جونيه بالقرب من مبنى البلدية، بنشر صورة عبرَ حسابه على "إنستغرام" حاولَ من خلالها إظهار فكرة أن يسوع المسيح والسيدة مريم العذراء والتلاميذ، يشربون الخمرَ ويسكرون في محلّه.
Advertisement

وأثارت هذه الصورة موجة غضبٍ عارم بين الناشطين، ما استدعى تحركاً من البلدية التي أقفلت المتجر اليوم الأربعاء. 

وفي السّياق، ذكرت صحيفة "نداء الوطن" أنّ عناصر من البلدية توجهوا إلى المتجر المذكور، وطلبوا من صاحبه مسح الـ"ستوري" التي نشرها على "إنستغرام"، إلا أنه رفض ذلك. وبسبب هذا الأمر، تحرّكت الشرطة وبادرت إلى تسجيل محضر ضبطٍ بحقه وإغلاق المتجر بالشّمع الأحمر. 

وبحسب الصحيفة، فإن صاحب المتجر بادر إلى مسح "الستوري" ونشر اعتذارٍ بشأن ما حصل، مُحملاً المسؤولية للشخص الذي يريد صفحات مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بالمتجر والذي قال إنه جرى فصله. 
 
 
 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:00 | 2023-08-23
17:30 | 2023-08-23
17:22 | 2023-08-23
17:07 | 2023-08-23
17:04 | 2023-08-23
17:00 | 2023-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24