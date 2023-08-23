موفداً من الراعي.. سويف التقى نواب "الاعتدال الوطني": حريصون على انتخاب رئيس

زار راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف موفداً من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، يرافقه النائب الأسقفي الماروني العام في عكار الخورأسقف الياس جرجس والمطران غي بولس نجيم، دارة عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني في فنيدق القموعة، واجتمع مع أعضاء التكتل النواب: سجيع عطية، أحمد الخير، أحمد رستم، وعبد العزيز الصمد وأمين سر التكتل النائب السابق هادي حبيش.

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وأعلن التكتل في بيان أن "المجتمعين شددوا على أهمية الحوار والتفاهم لمعالجة كل القضايا العالقة، بدل منطق التصعيد والتوتير والشحن". وأعلن التكتل في بيان أن "المجتمعين شددوا على أهمية الحوار والتفاهم لمعالجة كل القضايا العالقة، بدل منطق التصعيد والتوتير والشحن".

وبحسب البيان، فإن المجتمعين أكدوا أن الحوار وحده كفيلٌ بإيجاد الحلول، داعين كل المرجعيات الروحية والوطنية إلى تشجيع منطق الحوار.

بدوره، أكد سويف "أهمية اللقاء بتكتل الاعتدال لما يمثله من انفتاح على المكونات السياسية كافة"، شاكراً لـ"البعريني استضافته"، مؤكداً "استمرار التنسيق مع تكتل الاعتدال لما فيه مصلحة الشمال وعكار ولبنان"، وقال: "أوفدني سيدنا الراعي إلى هنا للقاء تكتل الاعتدال الوطني في إطار التواصل مع السادة النواب، وكلنا حرص على أن يتم انتخاب رئيس جمهورية لانتظام عمل المؤسسات في البلد، فلا يمكن التصور أن يبقى البلد بلا رأس كل هذه الفترة."



من جهته، رحب البعريني باسم التكتل بسويف والوفد المرافق، مؤكداً "أهمية الحفاظ على العيش المشترك في لبنان والتمسك بوحدة البلد والمجتمع، بعيدا من مشاريع التقسيم والفرز".



وجدد "التزام اتفاق الطائف وتطبيق بنوده كاملة"، وقال: "نحن كتكتل شاركنا في كل الجلسات وسنشارك في أي جلسة، فلدينا هدف هو انتخاب رئيس في أقرب وقت لإنهاء حال الفوضى والشغور في البلد وإعادة بناء المؤسسات لتكون الدولة هي المرجع الوحيد لتنهض مؤسساتها وترعى شؤون اللبنانيين جميعاً".