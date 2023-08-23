بُشرى عن الرواتب.. إليكم ما سيحصل بعد أيّام

عُقد، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للمجلس المركزي في مصرف لبنان برئاسة حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وحضور الأعضاء.

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وذكرت قناة الـ"MTV" أنّ منصوري سيعقد مؤتمراً صحفياً في اليومين المقبلين للإعلان عن إجراءات عديدة سيتخذها "المركزي" ومنها تأمين رواتب وأجور القطاع العام للشهر الحالي بالدّولار الأميركي "الفريش"، كما من المتوقّع أن يتطرّق منصوري الى الشفافيّة التي قرّر مصرف لبنان اعتمادها لناحية النشر الدوري للأرقام والأرصدة المالية، وهو ما بدأ بالفعل في 17 آب الحالي عندما أصدر منصوري بيانات ماليّة مفصّلة تتضّمن الموجودات الخارجيّة السّائلة لدى "المركزي" بالإضافة الى المطلوبات الخارجيّة وغيرها من الأرقام.

وأشارت الـ"MTV" نقلاً عن مصادر إلى أنَّ منصوري سيشدّد من جديد على موقف المجلس المركزي لناحية عدم المساس إطلاقاً بما تبقى من احتياطي بالعملات الأجنبيّة (التوظيفات الإلزامية)، وإبقاء الحرية الكاملة للحكومة ووزارة الماليّة للتصرّف بأموالها في حساباتها لدى مصرف لبنان.



ومن المواضيع التي سيتطرّق إليها أيضاً تقرير التدقيق الجنائي ورفع السرية المصرفيّة بأمرٍ قضائي، حيث سيؤكد التعاون الكامل لحاكمية مصرف لبنان والمجلس المركزي مع القضاء ضمن القوانين المرعيّة الإجراء.

