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لبنان

ما هي أبرز البنود التي تتم مناقشتها بين "التيار" و"الحزب"؟

Lebanon 24
23-08-2023 | 13:13
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أفادت قناة "الجديد"، اليوم الأربعاء، بأنَّ النقاش الجدي بين التيار الوطني الحر وحزب الله يدور حول بنود عدة أبرزها تتعلق بتحديد الوحدات الادارية، إما بحسب تقسيم الاقضية الحالية أو وحدات إدارية جديدة هي أكبر من قضاء وأصغر من محافظة. 
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ولفتت القناة إلى أنَّ التيار والحزب يناقشان بنداً يتعلق بتوزيع الضريبة بين الصناديق المحلية أو الوطنية وذلك بحسب التصنيف والموقع الجغرافي والتجاري للشركات ونسب توزيع الضريبة. 

ونقلت "الجديد" عن مصادر "التيار" قولها إنهُ "إذا تمَّ تعميم توزيع الضريبة بنسبة اكبر لصالح الصندوق الوطني عندها يفرغ القانون من محتواه".

وبحسب المصادر، فإن "إقرار التوزيع العادل في بنود القانون يحافظ على مضمونه بما فيه مصلحة الوحدات اللامركزية واداراتها".
 
 
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