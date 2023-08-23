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لبنان

إحترق بالكامل.. النيران تلتهمُ "نصب شهداء الجبل" في طرابلس

Lebanon 24
23-08-2023 | 13:21
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التهمَ حريقٌ كبير، اليوم الأربعاء، نُصب شهداء الجبل في منطقة جبل محسن - طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
وعلى الفور، باشرت القوى الأمنيّة تحقيقاتها لكشف مُلابسات الحادثة.
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