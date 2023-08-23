إحترق بالكامل.. النيران تلتهمُ "نصب شهداء الجبل" في طرابلس

التهمَ حريقٌ كبير، اليوم الأربعاء، نُصب شهداء الجبل في منطقة جبل محسن - طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

وعلى الفور، باشرت القوى الأمنيّة تحقيقاتها لكشف مُلابسات الحادثة.