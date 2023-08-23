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لبنان

بيانٌ من الجيش عن حادثة سقوط الطوافة العسكريّة.. ماذا أعلن؟

Lebanon 24
23-08-2023 | 13:48
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أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على منصة "اكس"، اليوم الأربعاء، عن "تحطم طوافة تابعة للقوات الجوية في منطقة حمانا أثناء تنفيذ طيران تدريبي ما أدى إلى استشهاد عنصرين وإصابة آخر".
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إلى ذلك، أفادت معلومات حصل عليها "لبنان24"، بأنَّ عُطلاً مُفاجئاً أدّى إلى سقوط الطائرة، مشيرة إلى أنَّ الحادثة وقعت بعد قيام الطوّافة بإيصال عسكريين في مهمّة تدريبية، ويبدو أن السّبب الأساس وراء ما جرى هو الضّباب الكثيف.
 
في غضون ذلك، أفادَ شهود عيان بأنهُ قبيل سقوط الطائرة، لوحظ حصول اختلال كبير بتوازنها في الجو. 
 
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