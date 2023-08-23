بيانٌ من الجيش عن حادثة سقوط الطوافة العسكريّة.. ماذا أعلن؟

أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على منصة "اكس"، اليوم الأربعاء، عن "تحطم طوافة تابعة للقوات الجوية في منطقة حمانا أثناء تنفيذ طيران تدريبي ما أدى إلى استشهاد عنصرين وإصابة آخر".

وقعت بعد قيام الطوّافة بإيصال عسكريين في مهمّة تدريبية، ويبدو أن السّبب الأساس وراء ما جرى هو الضّباب الكثيف.

في غضون ذلك، أفادَ شهود عيان بأنهُ قبيل سقوط الطائرة، لوحظ حصول اختلال كبير بتوازنها في الجو.

إلى ذلك، أفادت معلومات حصل عليها، بأنَّ عُطلاً مُفاجئاً أدّى إلى سقوط الطائرة، مشيرة إلى أنَّ الحادثة