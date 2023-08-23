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لبنان

ميقاتي يتصل بقائد الجيش متابعاً حادثة سقوط "الطوافة العسكرية"

Lebanon 24
23-08-2023 | 14:03
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أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصالاً بقائد الجيش العماد جوزيف عون مستفسراً عن تفاصيل الحادث الذي أدى الى سقوط طائرة مروحية للجيش.
 
وقدّم رئيس الحكومة لقائد الجيش التعازي بالضابطين الشهيدين متمنياً للرتيب الجريح الشفاء العاجل.
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