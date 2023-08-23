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لبنان

خبرٌ سار جداً عن الكهرباء.. ماذا حصَل؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-08-2023 | 15:13
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لاحظَ مواطنون في مختلف المناطق إرتفاع عدد ساعات التغذية الكهربائية إلى أكثر من 6 ساعات يومياً خلال اليومين الماضيين.

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مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان قالت لـ"لبنان24"، إنّ الكهرباء تُنتج حالياً من معملي دير عمار والزهراني، مشيرة إلى أنَّ الإنتاج يوازي حالياً الـ500 ميغاواط، وأضافت: "حالياً، فإن المعامل الأخرى كالجية والذوق وبعلبك وصور غير فعالة حالياً، والتغذية الحالية قائمة بناء لكميات الفيول الموجودة وتبعاً لخطة الإنتاج التي تعتمدها كهرباء لبنان".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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