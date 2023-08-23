خبرٌ سار جداً عن الكهرباء.. ماذا حصَل؟

لاحظَ مواطنون في مختلف المناطق إرتفاع عدد ساعات التغذية الكهربائية إلى أكثر من 6 ساعات يومياً خلال اليومين الماضيين.



Advertisement مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان قالت لـ"لبنان24"، إنّ الكهرباء تُنتج حالياً من معملي دير عمار والزهراني، مشيرة إلى أنَّ الإنتاج يوازي حالياً الـ500 ميغاواط، وأضافت: "حالياً، فإن المعامل الأخرى كالجية والذوق وبعلبك وصور غير فعالة حالياً، والتغذية الحالية قائمة بناء لكميات الفيول الموجودة وتبعاً لخطة الإنتاج التي تعتمدها كهرباء لبنان". مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان قالت لـ، إنّ الكهرباء تُنتج حالياً من معملي دير عمار والزهراني، مشيرة إلى أنَّ الإنتاج يوازي حالياً الـ500 ميغاواط، وأضافت: "حالياً، فإن المعامل الأخرى كالجية والذوق وبعلبك وصور غير فعالة حالياً، والتغذية الحالية قائمة بناء لكميات الفيول الموجودة وتبعاً لخطة الإنتاج التي تعتمدها كهرباء لبنان".