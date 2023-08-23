المولوي يتصل بقائد الجيش مُعزياً بشهيدي حادثة طوافة بحمدون

أجرى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي اتصالاً هاتفياً بقائد الجيش العماد جوزاف عون معزياً بالضابطين اللذين استشهدا جراء حادثة سقوط الطوافة العسكرية في بحمدون، متمنياً "الشفاء العاجل للعسكري الجريح".

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