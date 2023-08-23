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لبنان

بعد حادثة سقوط طوافة الجيش.. هكذا علّق وزير الدفاع

Lebanon 24
23-08-2023 | 15:45
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أعرب وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم عن "ألمه باستشهاد النقيب الطيار جوزف حنا والملازم اول الطيار ريشار صعب على اثر سقوط الطوافة الني كانت تقلهما في منطقة حمانا"، متمنياً "الشفاء العاجل للمعاون محمد صيدح الذي اصيب في الحادثة".
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وفي بيان له، قال سليم: "مرة جديدة يهوي نسران من نسور الجو اللبناني في حادثة اليمة وكأن قدر الجيش ان يستمر في تقديم الشهداء على مذبح الوطن حماية للاستقرار والسلم الاهلي ووفاء للقسم الذي يردده العسكريون ويلتزمونه حتى الشهادة ".

وأضاف: "إن استشهاد الضابطين الطيارين خسارة كبيرة ليس للجيش فحسب بل للوطن بأكمله الذي فقد بطلين من خيرة ابطاله في سلاح الجو اللبناني الذي سبق ان قدم شهداء في ميادين الشرف انضموا الى قافلة الشهداء الذين يعتز لبنان بهم".

وكان الوزير سليم اطلع من قائد الجيش على ظروف سقوط المروحية العسكرية مقدماً له التعازي باستشهاد الطيارين، وتكثيف التحقيق لمعرفة أسباب هذا الحادث المؤلم.
 
 
 

 
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