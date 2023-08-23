ليل متوتر.. إشتباكات عنيفة تهزّ طرابلس والرّصاص كثيف جداً! (فيديو)

تشهدُ منطقة القبّة - طرابلس توتراً كبيراً منذ ساعات المساء الأولى، إذ اندلعت اشتباكات عنيفة بين عدد من الشبان على خلفية إشكالٍ فردي تطوّر إلى إطلاق نار.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فقد أسفر الإشتباك الذي وقع في محيط "الريجي" عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح من بينهم طفل.

وكانت قوّة من الجيش نفذت انتشاراً واسعاً في منطقة الإشتباك بحثاً عن مطلقي النار، وإثر مغادرتها تكثف الإقتتال الذي تخلله إستخدام أسلحة رشاشة.

وحالياً، تسودُ حالة من الهلع والخوف صفوف المواطنين جرّاء الإشتباكات العنيفة في وقتٍ أفادت فيه المعلومات عن سقوط جريحة تُدعى "م.ع." من سكان حي الأميركان، نتيجة إصابتها برصاصة طائشة.