Advertisement

لبنان

تحرّك إحتجاجي لمواطنين في الضنية.. خبرٌ يسردُ السبب

Lebanon 24
23-08-2023 | 17:00
A-
A+
Doc-P-1100369-638284323921328137.jpg
Doc-P-1100369-638284323921328137.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قطع عدد من المواطنين، مساء الأربعاء، طريق عام الضنية عند نقطة مفرق الفوار بالإطارات المشتعلة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
وبحسب المعلومات، فإنَّ عملية قطع الطريق جاءت نتيجة توقيف عدد من الشبان من قبل الأجهزة الأمنية على خلفية إطلاق نارٍ في أوقات سابقة.
Advertisement
وعلى الفور، توجهت دورية من الجيش الى المكان تمهيداً لإعادة فتح الطريق أمام السيارات.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:00 | 2023-08-23
17:30 | 2023-08-23
17:22 | 2023-08-23
17:07 | 2023-08-23
17:04 | 2023-08-23
16:55 | 2023-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24