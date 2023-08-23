تحرّك إحتجاجي لمواطنين في الضنية.. خبرٌ يسردُ السبب

قطع عدد من المواطنين، مساء الأربعاء، طريق عام الضنية عند نقطة مفرق الفوار بالإطارات المشتعلة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

وبحسب المعلومات، فإنَّ عملية قطع الطريق جاءت نتيجة توقيف عدد من الشبان من قبل الأجهزة الأمنية على خلفية إطلاق نارٍ في أوقات سابقة.

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وعلى الفور، توجهت دورية من الجيش الى المكان تمهيداً لإعادة فتح الطريق أمام السيارات.