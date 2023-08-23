جريحان جرّاء حادث صدم في صور

نقل عناصر الدفاع المدني جريحة الى المستشفى اللبناني الإيطالي جرّاء تعرّضها لحادث صدم على طريق عام صور.

وقد قاموا بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة ميدانياً لجريحٍ ثانٍ أصيب في الحادث نفسه.