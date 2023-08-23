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لبنان

جريحان جرّاء حادث صدم في صور

Lebanon 24
23-08-2023 | 17:30
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نقل عناصر الدفاع المدني جريحة الى المستشفى اللبناني الإيطالي جرّاء تعرّضها لحادث صدم على طريق عام صور.
وقد قاموا بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة ميدانياً لجريحٍ ثانٍ أصيب في الحادث نفسه.
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