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لبنان
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Lebanon 24
23-08-2023
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تساءلت مصادر نيابية كيف يمكن لنواب يقاطعون الجلسات التشريعية المطالبة بقوانين إصلاحية تتمسّك بها الإدارة الجديدة للنقد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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