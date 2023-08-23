Advertisement

لبنان

"حركة مريبة".. ماذا حصل داخل عين الحلوة هذه الليلة؟

Lebanon 24
23-08-2023 | 17:22
A-
A+
Doc-P-1100375-638284334531459219.jpg
Doc-P-1100375-638284334531459219.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفت مصادر في حركة "فتح" لـ"لبنان24" ما جرى تداولهُ عن إنفجار قنبلة داخل مُخيم عين الحلوة هذه الليلة.
وبحسب المصادر، فإن ما جرى هو قيام شخصٍ مجهول بإلقاء حجارة وزجاج و"مفرقعات" داخل حي الرأس الأحمر، قبل فرارهِ إلى جهةٍ مجهولة. 
Advertisement

مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": إجتماع يُعقد في هذه الأثناء للقوى الإسلامية في مخيّم عين الحلوة في مدينة صيدا لمتابعة ما تمّ الاتفاق عليه أمس في اجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان
lebanon 24
24/08/2023 03:36:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر "حركة فتح" تحسم لـ"لبنان 24"... هل من تصعيد مرتقب في مخيّم عين الحلوة؟
lebanon 24
24/08/2023 03:36:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر "لبنان 24" من اجتماع الفصائل الفلسطينية الخاص بالتحقيقات قي جريمة عين الحلوة: هناك أجواء سلبية توحي بعدم الاتفاق حتى الآن على آلية لتسليم قتلة العرموشي
lebanon 24
24/08/2023 03:36:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"داعش" يُهدّد لبنان مُجدداً.. معطيات تكشف علاقة عين الحلوة!
lebanon 24
24/08/2023 03:36:44 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عين الحلوة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:00 | 2023-08-23
17:30 | 2023-08-23
17:07 | 2023-08-23
17:04 | 2023-08-23
17:00 | 2023-08-23
16:55 | 2023-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24