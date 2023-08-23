"حركة مريبة".. ماذا حصل داخل عين الحلوة هذه الليلة؟

نفت مصادر في حركة "فتح" لـ"لبنان24" ما جرى تداولهُ عن إنفجار قنبلة داخل مُخيم عين الحلوة هذه الليلة.

وبحسب المصادر، فإن ما جرى هو قيام شخصٍ مجهول بإلقاء حجارة وزجاج و"مفرقعات" داخل حي الرأس الأحمر، قبل فرارهِ إلى جهةٍ مجهولة.