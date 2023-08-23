مقدمات النشرات المسائيّة

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنان



بعد أقل من عشرين ساعة من الآن ينطلق عداد الحفر البحري في البلوك ذات الرقم تسعة جنوب لبنان غدا لنصل بعد سبعة وستين يوما إلى الإعلان الميداني لدخول لبنان في نادي الدول الغازية-النفطية خصوصا أن توقعات الجهات التقنية المعنية بينها "توتال إنرجيز" كبيرة في الوصول الى تأكيد وجود المادة في آبار البلوك تسعة حيث تبدأ الحفارة ترانس أوشن بارينتز عملها.

Advertisement وزير الطاقة وليد فياض يعقد مؤتمرا صحفيا ظهر غد للاعلان عن منح رخصة استطلاع لتنفيذ مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد في الرقعة رقم 8 في المياه البحرية اللبنانية وذلك تأكيدا لسيادة لبنان على هذه المياه بعد انجاز الترسيم الحدودي.

في أي حال إذا كان الحفر البحري واعدا بالعثور على ما يساعد لبنان في تعزيز الرجاء والأمل بالخروج من أزماته الاقتصادية العاتية إلا أن التنقيب بجهد عن طرق تساعد اللبنانيين في الوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية لا يزال صعبا على رغم الحض على تحقيق الانتخاب وانتظام المؤسسات وتواصل مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الذي لا تزال زيارته الثالثة للبنان منتظرة في النصف الثاني من أيلول المقبل محاولا فتح نقاش محلي بين الأفرقاء على مسار الانتخاب الرئاسي..

لودريان يستمر في التنسيق مع ممثلي دول اللقاء الخماسي في شأن لبنان..

محليا لا يزال الحوار شبه مقتصر على النقاش بين حزب الله والتيار الوطني الحر مع الإشارة الى أن أوساط مكون الثنائي حزب الله-حركة أمل تشير الى أجواء إيجابية في النقاش الحاصل.

في موضوع التدقيق الجنائي أفادت معلومات أنه بعد تنحي القاضي زياد بوحيدر عن الملف سيتم تحويل ملف التدقيق الى القاضي رجا حاموش.

إقليميا-دوليا تبرز قمة البريكس في جوهانسبورغ وتصاعد العنف في الاقتتال في السودان.. واستمرار الحرب في جنوب شرق أوروبا. وعودة تظاهرات الى عدد من المناطق السورية.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان



عاد الملفان الصحي والغذائي في لبنان الى الواجهة من جديد فوزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض اعلن من السراي الحكومي تزايد عدد الاصابات بالمتحور الجديد لفيروس الكورونا ولكن الوضع في المستشفيات تحت السيطرة وهناك حالات قليلة جدا تحتاج للعناية المركزة أمر لا بد من الانتباه اليه واخذ الحيطة والحذر كي لا نقع في المحظور.

غذائيا وفيما تواصل وزارة الاقتصاد جولاتها ومداهماتها على المتاجر والملاحم والمطاعم وسواها من الاماكن التي تقدم وجبات الطعام والتي كان آخرها اليوم اقفال معملين بالشمع الاحمر في زغرتا بعد وجود البان واجبان فاسدة تحتوي على باكتيريا نتيجة سوء التبريد وتلوث المياه وعدم نظافة العاملين

تربويا انطلقت اليوم الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بدورتها الاستثنائية ووزير التربية عباس الحلبي يزور رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة بعد جولة له على مراكز الامتحانات الرسمية ويضع رئيس المجلس في اجواء التحضير للعام الدراسي المقبل والتحديات التي تواجه انطلاقته مشيرا الى محاولات الوزارة تلافي الاضرابات التي حصلت هذا العام واعاقت استمرار العام الدراسي.

ماليا يواصل حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري تسيير المرفق المالي العام مؤكدا تعاونه بشكل كامل مع الاجهزة القضائية بشأن ما تطلبه في تحقيقاتها حول مضمون تقرير الفاريز اند مرسال وسيزود الاجهزة القضائية بكل المستندات المطلوبة وكشف السرية عن كل ما يتطلبه التحقيق القضائي في المصرف المركزي منصوري الذي عقد لقاءا مع قادة الاجهزة الامنية والعسكرية اكد لهم انه سيجري تأمين الدعم اللوجستي للمؤسسات وأن هناك خطوطا حمر بالنسبة إلى المركزي خصوصا في ما يتعلق برواتب أفراد هذه المؤسسات كذلك سيعقد مؤتمرا صحفيا في مصرف لبنان يوم الجمعة المقبل.

خارجيا حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال اسرى محررين وقياديين في حركتي الجهاد الاسلامي وحماس واقتحام عشرات المستوطنين المسجد الاقصى المبارك.

وبينما يواصل الاتفاق الايراني – السعودي دربه المفتوح على كل المستويات مجلس الوزراء السعودي يعرب عن تطلعه الى بدء مرحلة جديدة من العلاقات المبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل مع ايران.

هذا اعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الانصاري ان اتفاق تبادل السجناء بين واشنطن وايران الذي توسطت فيه دولة قطر دخل حيز التنفيذ مؤكدا استمرار الدور القطري لتطبيق كافة بنود الاتفاق.



مقدمة "أم تي في"



23 آب 1982 - 23 آب 2023. قبل واحد واربعين عاما تماما انتُخب بشير الجميل رئيسا للجمهورية اللبنانية. يومَها اعتقد اللبنانيون ان زمن آلامهِم انتهى، وان عهدَ الخلاص بدأ. توهموا ان لبنان القوي سيعود، وان الجمهورية، المفتتة المقسمة، ستنتصرُ على المؤامرات الداخلية والخارجية وستقوم من رمادِها من جديد. لكن اليد السوداء اغتالت الحلمَ الابيض. استشهُد الشيخ بشير فاستشهُد معه حلمُ لبنان القوي، وها اللبنانيون بعد واحد واربعين عاما ما زالوا يتطلعون الى بشير آخر لأنهم ما زالوا يتوقون الى وطن قوي... ما زالوا يبحثون عن دولة لا عن دويلة.. ما زالوا يريدون جمهورية بقوة شرعية واحدة ، لا بقوى شرعية متعددة .. ما زالوا يريدون دولةَ الشفافية والنزاهة لا دولة الفاسدين المفسدين.. باختصار، ما زالوا يريدون الوطن - الحلم الذي اراده بشير لا الوطن - الكابوس الذي اوصلنا اليه اشباه زعماء، ومسؤولون باعوا كل شيء، وانتهوا بأن باعوا الوطن. في التفاصيل اليومية " الروتين " سيد الموقف.. الازمات تُرحل والحلول تؤجل. فالنائب العام الاستئافي في بيروت زياد ابو حيدر تنحى عن ملف التدقيق الجنائي رافضا تسلمَه والتحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وذلك لوجود خصومة بينهما. على صعيد آخر ، اللغط حول تأجيل وزير الخارجية اللبناني لزيارتِه الى نيويورك انتهى ببيان توضيحي من وَزارة المال، اكدت فيه ان التأخير في كلفة التغطية ناتجٌ من إغفال وَزارة الخارجية لَحظ الاعتماد المتوجَب العمل على اعداده، كما انه ناتج من عدم متابعة المعاملات. فهل مسموح ان تكون الخارجية، وهي من الوَزرات الاهم في الدولة، في عهدة اشخاص يتأخرون عن اداء مهامهم؟ على اي حال مَهمة عبد الله بو حبيب في نيويورك لن تكون سهلة. فهو يريد ادخال تعديلات على صيغة العام الفائت المتعلقة بصلاحيات قوات اليونيفيل، والتي اثارت يومها استياء ثنائي امل - حزب الله. فهل يتمكن بو حبيب من تحقيق التعديلات التي يطلبها الثنائي؟ الارجح ان لا ، لأن ما كتب قد كتب.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار



تدفق على السفارات للحصول على تأشيرات ، وارتفاع غير مسبوق لتأمين جوازات سفر أجنبية ..



هذا الخبر ليس من النيجر التي تقرع على اراضيها طبول الحرب، ولا ليبيا المفككة او سوريا المحاصرة، او غزة الصابرة، انما خبر على صفحات “يديعوت احرونوت” العبرية التي تحدثت عن طوابير امام السفارات الاجنبية تطلب مغادرة الكيان الصهيوني، وهو ما اكده مصدر دبلوماسي اوروبي ..



هو الخبر الذي لن تغيره كل العنتريات الصهيونية ولا الاقتحامات لبلدات ومدن الضفة الغربية، ولا اعتقال قيادات المقاومة او العائلات الآمنة، فكل فلسطيني مشروع فدائي، وكل صهيوني هدف عسكري، وهو ما تعرفه الحكومة المهتزة، ويؤكده كبار مؤرخيها ومفكريها الذين يقرعون طبول الخراب الثالث ..



في لبنان وفوق كل الخراب المفتعل أمل يبنى لبنة لبنة، وقوده النفط الذي بات على شفى الاقتصاد اللبناني عسى ان ينعشه ومعهم كل الترنح المالي والاجتماعي والسياسي ..



وفيما يجمع السياسيون على ان طريق الحلول الرئاسية شاقة ، شق اول الاجوبة على الرسالة الفرنسية طريقه الى جان ايف لودريان، وكان من كتلة التنمية والتحرير مؤكدة المؤكد عن صفات الرئيس الذي يجب ان يكون ذا حيثية وطنية وسياسية ويؤمن بالثوابت الوطنية والحوار ويلتزم اتفاق الطائف والدستور وله تجربة حكومية وادارية وقدرة على التواصل الداخلي والخارجي .. ومع دخول الرسالة الفرنسية حيز الاجابات، من المفترض ان تتوالى المواقف حولها والتعليقات خلال الايام القادمة ..



وللمراهنين على الايام ومتغيراتها، تأكيد من نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن قوة المواطنة لدى المقاومة واهلها واصدقائها اقوى من قوة المفتنين، والوحدويين اقوى من التقسيميين، ولبنان السيد لن يكون تابعا للاميركيين، ولبنان المقاومة لن يخضع للاسرائيليين ..



معيشيا دعوة لعدم الخضوع للاشاعات لا سيما تلك التي تحدثت عن ازمة محتملة بالقمح والطحين، وهو ما نفاه وزير الزراعة عباس الحاج حسن بعد لقائه وزير العمل ابراهيم بيرم، مؤكدا الا خطر على الرغيف ..



اما الاخطار المالية فكانت على طاولة المجلس المركزي لمصرف لبنان خلال اول اجتماع عمل بغياب رياض سلامة ..



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي في



24 آب 2023 يوم تاريخي في لبنان. فبعد 13 عاما على إطلاق مسار التنقيب عن النفط والغاز، في مرحلة تولي الوزير جبران باسيل وزارة الطاقة، في مواجهة عرقلة ادت الى “تهشيل” عشرات الشركات، واثر فرض إقرار المرسومين المعنيين في اول جلسة لمجلس الوزراء على عهد الرئيس العماد ميشال عون، وبفعل التوصل لاتفاق الترسيم الحدودي البحري الجنوبي مع تسلم رئيس الجمهورية للملف بموجب صلاحياته الدستورية، تبدأ غدا المنصة التي تمركزت في النقطة المحددة لها في البلوك رقم 9، الحفر في قعر البحر، بحثا عن ثروة دفينة، يؤمل ان تلعب دورا في انتشال البلاد من لجة الغرق الاقتصادي والمالي، على أمل النجاة من الغرق في الفشل المتحكم بالبلاد على يد منظومة فاسدة معروفة، لا تزال الى اليوم، بفروعها القضائية، تحاول تمييع التدقيق الجنائي عبر الحؤول دون ترجمته الى ملاحقة قضائية تقضي على مبدأ الإفلات من العقاب.

أما وابل الانتقادات، الذي قوبلت به زيارة الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي امس للمنصة، عبر موقع التواصل، فلا يعدو كونه تعبيرا عفويا عن انعدام الثقة برموز السنوات الثلاثين السابقة، التي يدفع الناس اليوم ثمن السياسات الخاطئة التي اعتمدت فيها. لكن، مهما يكن من امر، المهم ان يستخرج الغاز، وان يستفيد كل لبنان من الثروة، والا يسمح شعب لبنان لسياسييه الفاسدين ان يسرقوه مرتين… والا يترك الآوادم وحدهم في مواجهة الفساد، حتى من الحلفاء، كما نبه الرئيس عون امس. بعد أقل من عشرين ساعة من الآن ينطلق عداد الحفر البحري في البلوك ذات الرقم تسعة جنوب لبنان غدا لنصل بعد سبعة وستين يوما إلى الإعلان الميداني لدخول لبنان في نادي الدول الغازية-النفطية خصوصا أن توقعات الجهات التقنية المعنية بينها "توتال إنرجيز" كبيرة في الوصول الى تأكيد وجود المادة في آبار البلوك تسعة حيث تبدأ الحفارة ترانس أوشن بارينتز عملها.وزير الطاقة وليد فياض يعقد مؤتمرا صحفيا ظهر غد للاعلان عن منح رخصة استطلاع لتنفيذ مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد في الرقعة رقم 8 في المياه البحرية اللبنانية وذلك تأكيدا لسيادة لبنان على هذه المياه بعد انجاز الترسيم الحدودي.في أي حال إذا كان الحفر البحري واعدا بالعثور على ما يساعد لبنان في تعزيز الرجاء والأمل بالخروج من أزماته الاقتصادية العاتية إلا أن التنقيب بجهد عن طرق تساعد اللبنانيين في الوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية لا يزال صعبا على رغم الحض على تحقيق الانتخاب وانتظام المؤسسات وتواصل مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الذي لا تزال زيارته الثالثة للبنان منتظرة في النصف الثاني من أيلول المقبل محاولا فتح نقاش محلي بين الأفرقاء على مسار الانتخاب الرئاسي..لودريان يستمر في التنسيق مع ممثلي دول اللقاء الخماسي في شأن لبنان..محليا لا يزال الحوار شبه مقتصر على النقاش بين حزب الله والتيار الوطني الحر مع الإشارة الى أن أوساط مكون الثنائي حزب الله-حركة أمل تشير الى أجواء إيجابية في النقاش الحاصل.في موضوع التدقيق الجنائي أفادت معلومات أنه بعد تنحي القاضي زياد بوحيدر عن الملف سيتم تحويل ملف التدقيق الى القاضي رجا حاموش.إقليميا-دوليا تبرز قمة البريكس في جوهانسبورغ وتصاعد العنف في الاقتتال في السودان.. واستمرار الحرب في جنوب شرق أوروبا. وعودة تظاهرات الى عدد من المناطق السورية.عاد الملفان الصحي والغذائي في لبنان الى الواجهة من جديد فوزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض اعلن من السراي الحكومي تزايد عدد الاصابات بالمتحور الجديد لفيروس الكورونا ولكن الوضع في المستشفيات تحت السيطرة وهناك حالات قليلة جدا تحتاج للعناية المركزة أمر لا بد من الانتباه اليه واخذ الحيطة والحذر كي لا نقع في المحظور.غذائيا وفيما تواصل وزارة الاقتصاد جولاتها ومداهماتها على المتاجر والملاحم والمطاعم وسواها من الاماكن التي تقدم وجبات الطعام والتي كان آخرها اليوم اقفال معملين بالشمع الاحمر في زغرتا بعد وجود البان واجبان فاسدة تحتوي على باكتيريا نتيجة سوء التبريد وتلوث المياه وعدم نظافة العاملينتربويا انطلقت اليوم الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بدورتها الاستثنائية ووزير التربية عباس الحلبي يزور رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة بعد جولة له على مراكز الامتحانات الرسمية ويضع رئيس المجلس في اجواء التحضير للعام الدراسي المقبل والتحديات التي تواجه انطلاقته مشيرا الى محاولات الوزارة تلافي الاضرابات التي حصلت هذا العام واعاقت استمرار العام الدراسي.ماليا يواصل حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري تسيير المرفق المالي العام مؤكدا تعاونه بشكل كامل مع الاجهزة القضائية بشأن ما تطلبه في تحقيقاتها حول مضمون تقرير الفاريز اند مرسال وسيزود الاجهزة القضائية بكل المستندات المطلوبة وكشف السرية عن كل ما يتطلبه التحقيق القضائي في المصرف المركزي منصوري الذي عقد لقاءا مع قادة الاجهزة الامنية والعسكرية اكد لهم انه سيجري تأمين الدعم اللوجستي للمؤسسات وأن هناك خطوطا حمر بالنسبة إلى المركزي خصوصا في ما يتعلق برواتب أفراد هذه المؤسسات كذلك سيعقد مؤتمرا صحفيا في مصرف لبنان يوم الجمعة المقبل.خارجيا حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال اسرى محررين وقياديين في حركتي الجهاد الاسلامي وحماس واقتحام عشرات المستوطنين المسجد الاقصى المبارك.وبينما يواصل الاتفاق الايراني – السعودي دربه المفتوح على كل المستويات مجلس الوزراء السعودي يعرب عن تطلعه الى بدء مرحلة جديدة من العلاقات المبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل مع ايران.هذا اعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الانصاري ان اتفاق تبادل السجناء بين واشنطن وايران الذي توسطت فيه دولة قطر دخل حيز التنفيذ مؤكدا استمرار الدور القطري لتطبيق كافة بنود الاتفاق.23 آب 1982 - 23 آب 2023. قبل واحد واربعين عاما تماما انتُخب بشير الجميل رئيسا للجمهورية اللبنانية. يومَها اعتقد اللبنانيون ان زمن آلامهِم انتهى، وان عهدَ الخلاص بدأ. توهموا ان لبنان القوي سيعود، وان الجمهورية، المفتتة المقسمة، ستنتصرُ على المؤامرات الداخلية والخارجية وستقوم من رمادِها من جديد. لكن اليد السوداء اغتالت الحلمَ الابيض. استشهُد الشيخ بشير فاستشهُد معه حلمُ لبنان القوي، وها اللبنانيون بعد واحد واربعين عاما ما زالوا يتطلعون الى بشير آخر لأنهم ما زالوا يتوقون الى وطن قوي... ما زالوا يبحثون عن دولة لا عن دويلة.. ما زالوا يريدون جمهورية بقوة شرعية واحدة ، لا بقوى شرعية متعددة .. ما زالوا يريدون دولةَ الشفافية والنزاهة لا دولة الفاسدين المفسدين.. باختصار، ما زالوا يريدون الوطن - الحلم الذي اراده بشير لا الوطن - الكابوس الذي اوصلنا اليه اشباه زعماء، ومسؤولون باعوا كل شيء، وانتهوا بأن باعوا الوطن. في التفاصيل اليومية " الروتين " سيد الموقف.. الازمات تُرحل والحلول تؤجل. فالنائب العام الاستئافي في بيروت زياد ابو حيدر تنحى عن ملف التدقيق الجنائي رافضا تسلمَه والتحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وذلك لوجود خصومة بينهما. على صعيد آخر ، اللغط حول تأجيل وزير الخارجية اللبناني لزيارتِه الى نيويورك انتهى ببيان توضيحي من وَزارة المال، اكدت فيه ان التأخير في كلفة التغطية ناتجٌ من إغفال وَزارة الخارجية لَحظ الاعتماد المتوجَب العمل على اعداده، كما انه ناتج من عدم متابعة المعاملات. فهل مسموح ان تكون الخارجية، وهي من الوَزرات الاهم في الدولة، في عهدة اشخاص يتأخرون عن اداء مهامهم؟ على اي حال مَهمة عبد الله بو حبيب في نيويورك لن تكون سهلة. فهو يريد ادخال تعديلات على صيغة العام الفائت المتعلقة بصلاحيات قوات اليونيفيل، والتي اثارت يومها استياء ثنائي امل - حزب الله. فهل يتمكن بو حبيب من تحقيق التعديلات التي يطلبها الثنائي؟ الارجح ان لا ، لأن ما كتب قد كتب.تدفق على السفارات للحصول على تأشيرات ، وارتفاع غير مسبوق لتأمين جوازات سفر أجنبية ..هذا الخبر ليس من النيجر التي تقرع على اراضيها طبول الحرب، ولا ليبيا المفككة او سوريا المحاصرة، او غزة الصابرة، انما خبر على صفحات “يديعوت احرونوت” العبرية التي تحدثت عن طوابير امام السفارات الاجنبية تطلب مغادرة الكيان الصهيوني، وهو ما اكده مصدر دبلوماسي اوروبي ..هو الخبر الذي لن تغيره كل العنتريات الصهيونية ولا الاقتحامات لبلدات ومدن الضفة الغربية، ولا اعتقال قيادات المقاومة او العائلات الآمنة، فكل فلسطيني مشروع فدائي، وكل صهيوني هدف عسكري، وهو ما تعرفه الحكومة المهتزة، ويؤكده كبار مؤرخيها ومفكريها الذين يقرعون طبول الخراب الثالث ..في لبنان وفوق كل الخراب المفتعل أمل يبنى لبنة لبنة، وقوده النفط الذي بات على شفى الاقتصاد اللبناني عسى ان ينعشه ومعهم كل الترنح المالي والاجتماعي والسياسي ..وفيما يجمع السياسيون على ان طريق الحلول الرئاسية شاقة ، شق اول الاجوبة على الرسالة الفرنسية طريقه الى جان ايف لودريان، وكان من كتلة التنمية والتحرير مؤكدة المؤكد عن صفات الرئيس الذي يجب ان يكون ذا حيثية وطنية وسياسية ويؤمن بالثوابت الوطنية والحوار ويلتزم اتفاق الطائف والدستور وله تجربة حكومية وادارية وقدرة على التواصل الداخلي والخارجي .. ومع دخول الرسالة الفرنسية حيز الاجابات، من المفترض ان تتوالى المواقف حولها والتعليقات خلال الايام القادمة ..وللمراهنين على الايام ومتغيراتها، تأكيد من نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن قوة المواطنة لدى المقاومة واهلها واصدقائها اقوى من قوة المفتنين، والوحدويين اقوى من التقسيميين، ولبنان السيد لن يكون تابعا للاميركيين، ولبنان المقاومة لن يخضع للاسرائيليين ..معيشيا دعوة لعدم الخضوع للاشاعات لا سيما تلك التي تحدثت عن ازمة محتملة بالقمح والطحين، وهو ما نفاه وزير الزراعة عباس الحاج حسن بعد لقائه وزير العمل ابراهيم بيرم، مؤكدا الا خطر على الرغيف ..اما الاخطار المالية فكانت على طاولة المجلس المركزي لمصرف لبنان خلال اول اجتماع عمل بغياب رياض سلامة ..24 آب 2023 يوم تاريخي في لبنان. فبعد 13 عاما على إطلاق مسار التنقيب عن النفط والغاز، في مرحلة تولي الوزير جبران باسيل وزارة الطاقة، في مواجهة عرقلة ادت الى “تهشيل” عشرات الشركات، واثر فرض إقرار المرسومين المعنيين في اول جلسة لمجلس الوزراء على عهد الرئيس العماد ميشال عون، وبفعل التوصل لاتفاق الترسيم الحدودي البحري الجنوبي مع تسلم رئيس الجمهورية للملف بموجب صلاحياته الدستورية، تبدأ غدا المنصة التي تمركزت في النقطة المحددة لها في البلوك رقم 9، الحفر في قعر البحر، بحثا عن ثروة دفينة، يؤمل ان تلعب دورا في انتشال البلاد من لجة الغرق الاقتصادي والمالي، على أمل النجاة من الغرق في الفشل المتحكم بالبلاد على يد منظومة فاسدة معروفة، لا تزال الى اليوم، بفروعها القضائية، تحاول تمييع التدقيق الجنائي عبر الحؤول دون ترجمته الى ملاحقة قضائية تقضي على مبدأ الإفلات من العقاب.أما وابل الانتقادات، الذي قوبلت به زيارة الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي امس للمنصة، عبر موقع التواصل، فلا يعدو كونه تعبيرا عفويا عن انعدام الثقة برموز السنوات الثلاثين السابقة، التي يدفع الناس اليوم ثمن السياسات الخاطئة التي اعتمدت فيها. لكن، مهما يكن من امر، المهم ان يستخرج الغاز، وان يستفيد كل لبنان من الثروة، والا يسمح شعب لبنان لسياسييه الفاسدين ان يسرقوه مرتين… والا يترك الآوادم وحدهم في مواجهة الفساد، حتى من الحلفاء، كما نبه الرئيس عون امس.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سي



انتصرت "باربي" في المعركة التي خاضها ضدها بعض اللبنانيين, لكنها فتحت الباب واسعا امام سؤال محدد :

هل في لبنان من يريد فعلا ضرب الحريات, ام في لبنان هواة معارك وهمية ؟

البعض الذي خاض المعركة, فيه "ستة وستة " مكررة طائفيا ,اي فيه من قرر منازلة " باربي " من المسيحيين والسنة والشيعة, اما علنا واما مواربة.

حاول هذا البعض منع الفيلم الذي لا مس فيه بالحياء العام ولا بالقيم الاخلاقية,ولكنه نسي ان لبنان هو لبنان,وان فيه ستة وستة مكررة طائفية اخرى, بعيدة كل البعد عن قندهار وقمع النساء في شوارع ايران ,والامر بالمعروف والنهي عن المنكر,الذي طوت السعودية الحديثة صفحته نهائيا.

هذا البعض الذي سيرى باربي قريبا في صالات السينما,لجأ سريعا الى معركة اخرى : لعبة السلم والحية .....وضرورة مواجهتها, فالوانها هي الوان قوس قزح , ومن باب الاحتياط ,ستنزع من كتب صيفية خاصة ,حماية لاطفالنا ...

من باب الاحتياط هذا ,نقول :

- اذا كنتم من فئة من يريد التسلل عبر القيم الاخلاقية والاجتماعية لضرب الحريات,فان معركتم خاسرة,وتاريخ لبنان والحريات كفيل بتأكيد المؤكد .

- اما اذا كنتم من هواة المعارك الوهمية , فمعركتم ايضا خاسرة .

فحتى الساعة , ليس في لبنان من يحاول فرض معتقدات, او مناهج علمية,او اكاديمية ,او حتى قوانين مرتبطة بالتنوع الجنسي او التغيير الجندري,ولدى حصول ذلك, "لكل حادث حديث " وتاريخ تعلق لبنان بالقيم الانسانية اولا والاجتماعية ثانيا يؤكد المؤكد .

فيا هواة ضرب الحريات ,ويا هواة المعارك الوهمية ,خوضوا المعارك الحقيقية ان تجرأتم :....

- معركة استعادة الدولة...

- معركة اخراج لبنان من تهمة التحول الى جنة للمطلوبين للعدالة ولمبيضي الاموال ...

- معركة استعادة الاقتصاد والقطاع المصرفي

- معركة اخراج اللبنانيين من ظلمة الجهل الى نور الثقافة

- معركة الخروج من الخنوع لفرضية " البلد بخير " الى حقيقة ان البلد مش بخير , وهو يعيش في وهم ....

- وام المعارك , اي معركة اقرار القوانين الاصلاحية , بدل التلهي بقانون تجريم الشذوذ من عدمه ...



الا اذا كان المطلوب الهاء اللبنانيين دائما بالمعارك الوهمية ...

معارك، ستتصدى لها ال lbci اليوم كما الامس , وهي في عيدها الثامن الثلاثين , تخوض حرب انتصار لبنان الباقي لكل اللبنانيين ولالاف الاعوام.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد



الى الوطن المريض يتسلل الفساد من كل معابره وتتم المعالجة: بالمبيدات الزراعية المسرطنة فلبنان الذي يحتاج الى تسويق انتاجه وتصريفه الى الخارج وقع بين مجموعة مارقة تهرب عبر الحدود من سوريا اسمندة زراعية فاسدة تتسبب بادخال السموم الى المزروعات ومنها الى اجساد الناس فتؤدي الى امراض سرطانية وتعطل في الجهاز العصبي والكبد والكلى وضرر عند الاطفال وتحدث مشاكل في النظر ولا تنتهي اضرارها عند فقدان الذاكرة.

واسماء هذه العصابة اصبحت مطابقة للمواصفات لدى النائب وائل ابو فاعور الذي سيتقدم باخبار الى النيابة العامة غدا مدعيا على اسماء وشركات وتبعا لمستندات وزير الصحة الاسبق فإن هذه العملية يقودها شخص يحمل الجنسية السورية ويتنقل براحة بين البلدين ومن خلال شركات وفواتير وهمية تدخل هذه المبيدات الى لبنان عبر موافقات مخادعة من قبل بعض الوزارات وتحديدا وزارة الصحة على أساس أنها مواد تنظيف للمستودعات والمنازل.

هذه المضبطة يحملها ابو فاعور غدا الى القاضي غسان عويدات كاشفا فيها عن المتورطين فيما مدعي عام التمييز اثقل القضاء بكل فروعه في التدقيق بتقرير الفاريز اند مارسال ووزع المهام على النيابات والدوائر الرقابية المختصة.



وهي المرة الاولى التي يقرر فيها القضاء اللبناني الدخول في تحقيقات تطال تحديدا عمق المصرف المركزي ودور حاكمه السابق رياض سلامة بعد ان كان الجسم القضائي يسير على الضابطة العدلية الفرنسية من اول تحقيقات جان طنوس الى مغامرات غادة عون وصولا نحو سباق هيلانة اسكندر مع كل هؤلاء لتسجيل قفزة نوعية في ملف توقيف سلامة ومن دون محاكمة او ادعاء .

فجميع من سبق وحقق سواء فرنسيا او لبنانيا كان يذهب فورا الى سبق التوقيف فيما كفت يد قاضي التحقيق الاول شربل ابو سمرا عن الملف لانه بدأ بالاستماع واجراء المقارنة والمواجهات وكان سلامة يمثل امامه من دون تردد لكن عندما بدأ التحقيق يأخذ مناحي جدية ودقيقة اقامت اسكندر دعوى خصومة الدولة على الدولة في سابقة حملت الريبة .

وفي معلومات الجديد ان ابو سمرا لا يزال يتابع عمله القضائي ولم يتقدم بطلب الاعفاء او الاجازة المرضية او التنحي عن اي من الملفات لكن في قضية الحاكم السابق واخرين فإنه اصبح في وضعية كف اليد .

واليوم فإن هذا الملف توزع على كل دوائر القرار القضائي لكن النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد ابو حيدر رفض تلمس كرة النار ورماها الى القاضي رجا حاموش الذي غالبا ما يصلح اخطاء الاخرين لاسيما وان له سوابق ايجابية في هذا المسار تبعث على الاطمئنان الى احكامه .

وخطوة عويدات في تحميل المرجعيات القضائية مهمة التدقيق ستشكل توزيعا للنتائج والاراء وكل حسب اختصاصه . وربطا بالتدقيق ومتفرعاته انطلق الحاكم بالانابة وسيم منصوري في عملية مسح ميداني داخل المركزي و هو ابدى استعداده لرفع السرية المصرفية عن كل من يظهره التحقيق سواء كبار الموظفين او على مستوى الهئية الخاصة وصولا الى الحاكم السابق.

وقالت مصادر المركزي ان منصوري فتح تحقيقا لمعرفة ما اذا كانت الحاكمية السابقة قد تعاونت بشكل كامل مع شركة (الفاريز اند مارسال) وسلمت الشركة كل البيانات التي طلبتها لتأمين تدقيق شفاف وعملية تسليم الداتا للشركة المدققة كان اكدها سلامة مرارا وكرر بأن كل ما طلبته الفاريز اند مارسال حصلت عليه من المركزي باستثناء تلك التي لا يسمح بخرقها القانون .