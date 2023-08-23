مقدمات النشرات المسائيّة

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنان
بعد أقل من عشرين ساعة من الآن ينطلق عداد الحفر البحري في البلوك ذات الرقم تسعة جنوب لبنان غدا لنصل بعد سبعة وستين يوما إلى الإعلان الميداني لدخول لبنان في نادي الدول الغازية-النفطية خصوصا أن توقعات الجهات التقنية المعنية بينها "توتال إنرجيز" كبيرة في الوصول الى تأكيد وجود المادة في آبار البلوك تسعة حيث تبدأ الحفارة ترانس أوشن بارينتز عملها.
وزير الطاقة وليد فياض يعقد مؤتمرا صحفيا ظهر غد للاعلان عن منح رخصة استطلاع لتنفيذ مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد في الرقعة رقم 8 في المياه البحرية اللبنانية وذلك تأكيدا لسيادة لبنان على هذه المياه بعد انجاز الترسيم الحدودي.
في أي حال إذا كان الحفر البحري واعدا بالعثور على ما يساعد لبنان في تعزيز الرجاء والأمل بالخروج من أزماته الاقتصادية العاتية إلا أن التنقيب بجهد عن طرق تساعد اللبنانيين في الوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية لا يزال صعبا على رغم الحض على تحقيق الانتخاب وانتظام المؤسسات وتواصل مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الذي لا تزال زيارته الثالثة للبنان منتظرة في النصف الثاني من أيلول المقبل محاولا فتح نقاش محلي بين الأفرقاء على مسار الانتخاب الرئاسي..
لودريان يستمر في التنسيق مع ممثلي دول اللقاء الخماسي في شأن لبنان..
محليا لا يزال الحوار شبه مقتصر على النقاش بين حزب الله والتيار الوطني الحر مع الإشارة الى أن أوساط مكون الثنائي حزب الله-حركة أمل تشير الى أجواء إيجابية في النقاش الحاصل.
في موضوع التدقيق الجنائي أفادت معلومات أنه بعد تنحي القاضي زياد بوحيدر عن الملف سيتم تحويل ملف التدقيق الى القاضي رجا حاموش.
إقليميا-دوليا تبرز قمة البريكس في جوهانسبورغ وتصاعد العنف في الاقتتال في السودان.. واستمرار الحرب في جنوب شرق أوروبا. وعودة تظاهرات الى عدد من المناطق السورية.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان
عاد الملفان الصحي والغذائي في لبنان الى الواجهة من جديد فوزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض اعلن من السراي الحكومي تزايد عدد الاصابات بالمتحور الجديد لفيروس الكورونا ولكن الوضع في المستشفيات تحت السيطرة وهناك حالات قليلة جدا تحتاج للعناية المركزة أمر لا بد من الانتباه اليه واخذ الحيطة والحذر كي لا نقع في المحظور.
غذائيا وفيما تواصل وزارة الاقتصاد جولاتها ومداهماتها على المتاجر والملاحم والمطاعم وسواها من الاماكن التي تقدم وجبات الطعام والتي كان آخرها اليوم اقفال معملين بالشمع الاحمر في زغرتا بعد وجود البان واجبان فاسدة تحتوي على باكتيريا نتيجة سوء التبريد وتلوث المياه وعدم نظافة العاملين
تربويا انطلقت اليوم الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بدورتها الاستثنائية ووزير التربية عباس الحلبي يزور رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة بعد جولة له على مراكز الامتحانات الرسمية ويضع رئيس المجلس في اجواء التحضير للعام الدراسي المقبل والتحديات التي تواجه انطلاقته مشيرا الى محاولات الوزارة تلافي الاضرابات التي حصلت هذا العام واعاقت استمرار العام الدراسي.
ماليا يواصل حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري تسيير المرفق المالي العام مؤكدا تعاونه بشكل كامل مع الاجهزة القضائية بشأن ما تطلبه في تحقيقاتها حول مضمون تقرير الفاريز اند مرسال وسيزود الاجهزة القضائية بكل المستندات المطلوبة وكشف السرية عن كل ما يتطلبه التحقيق القضائي في المصرف المركزي منصوري الذي عقد لقاءا مع قادة الاجهزة الامنية والعسكرية اكد لهم انه سيجري تأمين الدعم اللوجستي للمؤسسات وأن هناك خطوطا حمر بالنسبة إلى المركزي خصوصا في ما يتعلق برواتب أفراد هذه المؤسسات كذلك سيعقد مؤتمرا صحفيا في مصرف لبنان يوم الجمعة المقبل.
خارجيا حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال اسرى محررين وقياديين في حركتي الجهاد الاسلامي وحماس واقتحام عشرات المستوطنين المسجد الاقصى المبارك.
وبينما يواصل الاتفاق الايراني – السعودي دربه المفتوح على كل المستويات مجلس الوزراء السعودي يعرب عن تطلعه الى بدء مرحلة جديدة من العلاقات المبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل مع ايران.
هذا اعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الانصاري ان اتفاق تبادل السجناء بين واشنطن وايران الذي توسطت فيه دولة قطر دخل حيز التنفيذ مؤكدا استمرار الدور القطري لتطبيق كافة بنود الاتفاق.
مقدمة "أم تي في"
23 آب 1982 - 23 آب 2023. قبل واحد واربعين عاما تماما انتُخب بشير الجميل رئيسا للجمهورية اللبنانية. يومَها اعتقد اللبنانيون ان زمن آلامهِم انتهى، وان عهدَ الخلاص بدأ. توهموا ان لبنان القوي سيعود، وان الجمهورية، المفتتة المقسمة، ستنتصرُ على المؤامرات الداخلية والخارجية وستقوم من رمادِها من جديد. لكن اليد السوداء اغتالت الحلمَ الابيض. استشهُد الشيخ بشير فاستشهُد معه حلمُ لبنان القوي، وها اللبنانيون بعد واحد واربعين عاما ما زالوا يتطلعون الى بشير آخر لأنهم ما زالوا يتوقون الى وطن قوي... ما زالوا يبحثون عن دولة لا عن دويلة.. ما زالوا يريدون جمهورية بقوة شرعية واحدة ، لا بقوى شرعية متعددة .. ما زالوا يريدون دولةَ الشفافية والنزاهة لا دولة الفاسدين المفسدين.. باختصار، ما زالوا يريدون الوطن - الحلم الذي اراده بشير لا الوطن - الكابوس الذي اوصلنا اليه اشباه زعماء، ومسؤولون باعوا كل شيء، وانتهوا بأن باعوا الوطن. في التفاصيل اليومية " الروتين " سيد الموقف.. الازمات تُرحل والحلول تؤجل. فالنائب العام الاستئافي في بيروت زياد ابو حيدر تنحى عن ملف التدقيق الجنائي رافضا تسلمَه والتحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وذلك لوجود خصومة بينهما. على صعيد آخر ، اللغط حول تأجيل وزير الخارجية اللبناني لزيارتِه الى نيويورك انتهى ببيان توضيحي من وَزارة المال، اكدت فيه ان التأخير في كلفة التغطية ناتجٌ من إغفال وَزارة الخارجية لَحظ الاعتماد المتوجَب العمل على اعداده، كما انه ناتج من عدم متابعة المعاملات. فهل مسموح ان تكون الخارجية، وهي من الوَزرات الاهم في الدولة، في عهدة اشخاص يتأخرون عن اداء مهامهم؟ على اي حال مَهمة عبد الله بو حبيب في نيويورك لن تكون سهلة. فهو يريد ادخال تعديلات على صيغة العام الفائت المتعلقة بصلاحيات قوات اليونيفيل، والتي اثارت يومها استياء ثنائي امل - حزب الله. فهل يتمكن بو حبيب من تحقيق التعديلات التي يطلبها الثنائي؟ الارجح ان لا ، لأن ما كتب قد كتب.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار
تدفق على السفارات للحصول على تأشيرات ، وارتفاع غير مسبوق لتأمين جوازات سفر أجنبية ..
هذا الخبر ليس من النيجر التي تقرع على اراضيها طبول الحرب، ولا ليبيا المفككة او سوريا المحاصرة، او غزة الصابرة، انما خبر على صفحات “يديعوت احرونوت” العبرية التي تحدثت عن طوابير امام السفارات الاجنبية تطلب مغادرة الكيان الصهيوني، وهو ما اكده مصدر دبلوماسي اوروبي ..
هو الخبر الذي لن تغيره كل العنتريات الصهيونية ولا الاقتحامات لبلدات ومدن الضفة الغربية، ولا اعتقال قيادات المقاومة او العائلات الآمنة، فكل فلسطيني مشروع فدائي، وكل صهيوني هدف عسكري، وهو ما تعرفه الحكومة المهتزة، ويؤكده كبار مؤرخيها ومفكريها الذين يقرعون طبول الخراب الثالث ..
في لبنان وفوق كل الخراب المفتعل أمل يبنى لبنة لبنة، وقوده النفط الذي بات على شفى الاقتصاد اللبناني عسى ان ينعشه ومعهم كل الترنح المالي والاجتماعي والسياسي ..
وفيما يجمع السياسيون على ان طريق الحلول الرئاسية شاقة ، شق اول الاجوبة على الرسالة الفرنسية طريقه الى جان ايف لودريان، وكان من كتلة التنمية والتحرير مؤكدة المؤكد عن صفات الرئيس الذي يجب ان يكون ذا حيثية وطنية وسياسية ويؤمن بالثوابت الوطنية والحوار ويلتزم اتفاق الطائف والدستور وله تجربة حكومية وادارية وقدرة على التواصل الداخلي والخارجي .. ومع دخول الرسالة الفرنسية حيز الاجابات، من المفترض ان تتوالى المواقف حولها والتعليقات خلال الايام القادمة ..
وللمراهنين على الايام ومتغيراتها، تأكيد من نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن قوة المواطنة لدى المقاومة واهلها واصدقائها اقوى من قوة المفتنين، والوحدويين اقوى من التقسيميين، ولبنان السيد لن يكون تابعا للاميركيين، ولبنان المقاومة لن يخضع للاسرائيليين ..
معيشيا دعوة لعدم الخضوع للاشاعات لا سيما تلك التي تحدثت عن ازمة محتملة بالقمح والطحين، وهو ما نفاه وزير الزراعة عباس الحاج حسن بعد لقائه وزير العمل ابراهيم بيرم، مؤكدا الا خطر على الرغيف ..
اما الاخطار المالية فكانت على طاولة المجلس المركزي لمصرف لبنان خلال اول اجتماع عمل بغياب رياض سلامة ..
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي في
24 آب 2023 يوم تاريخي في لبنان. فبعد 13 عاما على إطلاق مسار التنقيب عن النفط والغاز، في مرحلة تولي الوزير جبران باسيل وزارة الطاقة، في مواجهة عرقلة ادت الى “تهشيل” عشرات الشركات، واثر فرض إقرار المرسومين المعنيين في اول جلسة لمجلس الوزراء على عهد الرئيس العماد ميشال عون، وبفعل التوصل لاتفاق الترسيم الحدودي البحري الجنوبي مع تسلم رئيس الجمهورية للملف بموجب صلاحياته الدستورية، تبدأ غدا المنصة التي تمركزت في النقطة المحددة لها في البلوك رقم 9، الحفر في قعر البحر، بحثا عن ثروة دفينة، يؤمل ان تلعب دورا في انتشال البلاد من لجة الغرق الاقتصادي والمالي، على أمل النجاة من الغرق في الفشل المتحكم بالبلاد على يد منظومة فاسدة معروفة، لا تزال الى اليوم، بفروعها القضائية، تحاول تمييع التدقيق الجنائي عبر الحؤول دون ترجمته الى ملاحقة قضائية تقضي على مبدأ الإفلات من العقاب.
أما وابل الانتقادات، الذي قوبلت به زيارة الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي امس للمنصة، عبر موقع التواصل، فلا يعدو كونه تعبيرا عفويا عن انعدام الثقة برموز السنوات الثلاثين السابقة، التي يدفع الناس اليوم ثمن السياسات الخاطئة التي اعتمدت فيها. لكن، مهما يكن من امر، المهم ان يستخرج الغاز، وان يستفيد كل لبنان من الثروة، والا يسمح شعب لبنان لسياسييه الفاسدين ان يسرقوه مرتين… والا يترك الآوادم وحدهم في مواجهة الفساد، حتى من الحلفاء، كما نبه الرئيس عون امس.