قائد الجيش قلق

كتبت" الاخبار": رغمَ اجتماعه بحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، وتأكيد الأخير على تأمين كل ما تحتاج إليه المؤسسة العسكرية، لا يزال قائد الجيش العماد جوزيف عون يعبّر أمام زواره عن قلقه من عدم القدرة على تغطية الطلبات اللوجستية للجيش. وكشفت مصادر مطّلعة أنه في حال حصول حرائق، لم تعد لدى الجيش القدرة على استخدام الطوافات بسبب الكميات المحدودة للمحروقات، فضلاً عن أن الوجبات الغذائية لـ 80 ألفاً من العسكر قد لا تكون متوافرة، خصوصاً أن تمويلها كان في السنوات الأخيرة من هبات خارجية، كما أن الهبة القطرية لدعم الرواتب والتي تبلغ قيمتها 60 مليون دولار تكفي حتى نهاية العام فقط.

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