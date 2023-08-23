Advertisement

لبنان

قائد الجيش قلق

Lebanon 24
23-08-2023 | 22:28
A-
A+
Doc-P-1100399-638284518209892488.jpg
Doc-P-1100399-638284518209892488.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت" الاخبار": رغمَ اجتماعه بحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، وتأكيد الأخير على تأمين كل ما تحتاج إليه المؤسسة العسكرية، لا يزال قائد الجيش العماد جوزيف عون يعبّر أمام زواره عن قلقه من عدم القدرة على تغطية الطلبات اللوجستية للجيش. وكشفت مصادر مطّلعة أنه في حال حصول حرائق، لم تعد لدى الجيش القدرة على استخدام الطوافات بسبب الكميات المحدودة للمحروقات، فضلاً عن أن الوجبات الغذائية لـ 80 ألفاً من العسكر قد لا تكون متوافرة، خصوصاً أن تمويلها كان في السنوات الأخيرة من هبات خارجية، كما أن الهبة القطرية لدعم الرواتب والتي تبلغ قيمتها 60 مليون دولار تكفي حتى نهاية العام فقط.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:07 | 2023-08-23
22:02 | 2023-08-23
22:10 | 2023-08-23
22:12 | 2023-08-23
23:17 | 2023-08-23
22:51 | 2023-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24