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لبنان
"الإعتدال الوطني" ستدعم المرشح القادر على الفوز
Lebanon 24
23-08-2023
|
22:45
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كتب فادي عيد في" الديار". بينما تحضّر الكتل النيابية أجوابتها على رسالة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، فإن كتلة "الإعتدال الوطني" وبحسب النائب سجيع عطية، تعمل على دراسة وإعداد موقفها من الحوار، ويشير عطية إلى أن "قلّة ترفض الحوار بينما الغالبية تريده، ونحن نؤيد الحوار كتكل الإعتدال الوطني، وعلينا جميعاً أن نتواصل وأن نجلس مع بعضنا البعض، ونتحاور في المجلس النيابي، لأنه في النهاية لا بد من الحوار".
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وعن الأطراف أو الكتل التي يتواصل معها تكتّل "الإعتدال"، يشدِّد على أن "التواصل قائم ومستمر مع كل الأطراف من دون استثناء، لأن هدفنا حصول الإنتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن".
وعن الجهة المسؤولة عن إطالة أمد الشغور الرئاسي، يرى "أن كل الأطراف تتحمّل هذه المسؤولية، لأن الكل اعتاد تحقيق المكاسب من أي استحقاق، لكن اليوم وصل البلد إلى الحضيض، وإن لم تحصل الإنتخابات الرئاسية في أيلول المقبل، سنشهد مجاعة في تشرين، لأن المال سينفد وما من مؤسسة تستطيع أن تستمر في عملها، وهذا يرتِّب مسؤولية على الجميع من أجل التواصل والنقاش في كيفية إنقاذ البلد والتخلي عن المكاسب من قبل البعض، وأن المطلوب إعادة بناء لبنان".
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