28
o
بيروت
29
o
طرابلس
30
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
حوار "الحزب والتيار": بطء مقصود ولا نتائج بعد
Lebanon 24
23-08-2023
|
22:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشارت أوساط مطلعة في التيار الوطني الحر لـ”البناء” إلى أن “الحوار مع الحزب مستمرّ ولن يتوقف، لكنه لم يؤدِ الى نتائج نهائية حتى الساعة وهو يحتاج للمزيد من الوقت لكي تتوضّح صورته”، ولفتت الى أن “التيار أرسل ما طلبه الحزب من ورقة خطية تفصيلية لكل رؤيته للمرحلة المقبلة والمطالب الإصلاحية التي يرى أنها في صلب البرنامج لأي رئيس للجمهورية”، وأضافت: “لا نعتقد بوجود مانع لدى الحزب بمعظم بنود الورقة لكن ليس لديه القدرة على إقناع الآخرين لا سيما حركة أمل فضلاً عن مستلزمات وظروف تنفيذ الورقة قبل انتخاب رئيس للجمهورية”. وكشفت أن “النائب جبران باسيل ينتظر جواباً واضحاً من الحزب في المسائل الماليّة ليبنى على الشيء مقتضاه في الملف الرئاسي ولا تسوية رئاسية من دون الوصول إلى نتائج عملية في البنود العالقة”.وأوضحت الأوساط أن “مطلبنا باللامركزية والصندوق الإئتماني ليس مصلحة للتيار فحسب بل للمصلحة الوطنية، ولذلك نعوّل على الحزب لإقناع حلفائه لتسهيل إقرار هذه الإصلاحات الإدارية والمالية وبالتالي تسهيل انتخاب رئيس الجمهورية”. ولفتت الى أن “اللامركزية لا تستهدف أي فريق أو حزب بل مصلحة لكافة الطوائف وتسهل عمل الأقضية وتخلق تنافساً بين الأقضية وحتى بين البلديات على الإنماء والتطوير حتى داخل القضاء الواحد مثلاً بين كسروان وجبيل”.
Advertisement
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن أي تقدم في الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر لا يزال يسير في خطى بطيئة ولا يمكن أن يخرج بالنتيجة سريعا لاسيما أن نقاط البحث بين الفريقين لا تقتصر على الملف الرئاسي وأشارت إلى أن ما قاله رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في رفض فرض رئيس ماروني على التيار خارج عن تمثيله وقناعاته يعني أن أي مقايضة في الاستحقاق الرئاسي لم تنضج بعد.
ولفتت إلى أن ما من اتفاق بينهما بعد على المرشح الرئاسي وفي الأصل لم تصل المفاوضات بينهما إلى هذه التقطة وأكدت أن النائب باسيل متمسك بمبدأ اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة انما لا تزال تشكل محور رفض الحزب، مشيرة إلى أنه عندما يحين موعد التفاهم بينهما فإن الأمور تبقى قابلة للحل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بملابس البحر.. زوجة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلادها وهذا عمرها (صور)
Lebanon 24
بملابس البحر.. زوجة عاصي الحلاني تحتفل بعيد ميلادها وهذا عمرها (صور)
02:30 | 2023-08-23
23/08/2023 02:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات جديدة.. هذه أسباب سقوط طائرة الجيش في بحمدون!
Lebanon 24
معطيات جديدة.. هذه أسباب سقوط طائرة الجيش في بحمدون!
13:38 | 2023-08-23
23/08/2023 01:38:03
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل جداً.. طوافة للجيش تسقطُ في بحمدون وصورٌ ترصد ما حدث!
Lebanon 24
عاجل جداً.. طوافة للجيش تسقطُ في بحمدون وصورٌ ترصد ما حدث!
13:30 | 2023-08-23
23/08/2023 01:30:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى عن الرواتب.. إليكم ما سيحصل بعد أيّام
Lebanon 24
بُشرى عن الرواتب.. إليكم ما سيحصل بعد أيّام
12:45 | 2023-08-23
23/08/2023 12:45:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بالمايوه بجسم رياضي.. مُمثلة لبنانية تُمارس التجديف كالمُحترفات (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بالمايوه بجسم رياضي.. مُمثلة لبنانية تُمارس التجديف كالمُحترفات (فيديو)
04:09 | 2023-08-23
23/08/2023 04:09:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:07 | 2023-08-23
ارتدادات التدقيق الجنائي وصلت إلى القضاء.. ومنصوري سيدّعي على المتورّطين
22:02 | 2023-08-23
جولة مشاورات للودريان مع "اللجنة الخماسيّة".. والمعارضة تواصل حملتها
22:10 | 2023-08-23
لبنان يُكثّف جهوده عشية قرار التمديد لليونيفيل.. وبو حبيب يحذّر من التوتر جنوباً
22:12 | 2023-08-23
منصوري سيكشف ما حجبه سلامة.. ولا قروض بين الدولة و "المركزي"
23:17 | 2023-08-23
خطر يهدد العائلات في لبنان... آفة القمار "اون لاين" تتفاقم
22:51 | 2023-08-23
"الاشتراكي" في الوسط وسيشارك
فيديو
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
14:31 | 2023-08-20
24/08/2023 06:37:06
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
16:00 | 2023-08-19
24/08/2023 06:37:06
Lebanon 24
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
04:28 | 2023-08-18
24/08/2023 06:37:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24