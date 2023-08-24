إنفتاح مفاجئ لحزب الله

Advertisement

يظهر "حزب الله" انفتاحاً كبيراً على طرح رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل المرتبط باللامركزية الادارية وحتى المالية.وتقول مصادر مطلعة، "انه خلافا لما كان متوقعا، وعلى عكس ما يُقال في بعض وسائل الاعلام، فإن الحزب يناقش بشكل جدي مطالب باسيل، وأن انفتاحه على اللامركزية لا يعني قبوله بالطرح المفصل لباسيل، اذ ان الدخول بالتفاصيل وشكل اللامركزية يحتاج الى نقاس تقني لن يقوم به باسيل ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا، بل فريق تقني قانوني من الطرفين".وتشير المصادر "الى أن دخول الحزب في التفاصيل التقنية لن يكون سهلاً وقد يستغرق وقتاً طويلاً، علماً ان أي اتفاق بين الطرفين من دون باقي الافرقاء سيكون غير مفيد ولن يؤدي الى نتيجة عملية".