وثائقي عالمي عن انفجار المرفأ

باشرت قناة تلفزيونية عالميّة بتنفيذ عمل وثائقي في لبنان عن انفجار مرفأ بيروت، حيث من المتوقّع أن يتناول معلومات ومعطيات جديدة حول دور حزب كبير في هذا الملف.

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