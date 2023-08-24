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لبنان

وثائقي عالمي عن انفجار المرفأ

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-08-2023 | 01:30
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باشرت قناة تلفزيونية عالميّة بتنفيذ عمل وثائقي في لبنان عن انفجار مرفأ بيروت، حيث من المتوقّع أن يتناول معلومات ومعطيات جديدة حول دور حزب كبير في هذا الملف.
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المصدر: لبنان 24
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