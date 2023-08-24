"إقالة" مسؤول حزبي

عُلِم أنّ الشكاوى من أداء مسؤولٍ كسرواني في حزب مسيحي وصلت في الأيام الأخيرة إلى حدّ استقالته "بدل إقالته"، على حدّ قول رفاق له، علماً أن التوجّس من سلوك هذا المسؤول بدأ قبل الانتخابات النيابية الاخيرة الذي كان يخطّط لخوض غمارها مكان المرشح المعتمد.

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