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لبنان

"إقالة" مسؤول حزبي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-08-2023 | 01:45
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عُلِم أنّ الشكاوى من أداء مسؤولٍ كسرواني في حزب مسيحي وصلت في الأيام الأخيرة إلى حدّ استقالته "بدل إقالته"، على حدّ قول رفاق له، علماً أن التوجّس من سلوك هذا المسؤول بدأ قبل الانتخابات النيابية الاخيرة الذي كان يخطّط لخوض غمارها مكان المرشح المعتمد.
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المصدر: لبنان 24
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