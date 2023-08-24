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لبنان
امتعاض من "المواقف غير المسؤولة"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
24-08-2023
|
02:15
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يعبّر أعضاء في جبهة سياسية معارِضة عن امتعاضهم من "المواقف غير المسؤولة" التي يدلي بها رئيس حزبٍ عريق في الآونة الأخيرة، على اعتبار أنّها تورّط فريقاً سياسياً كاملاً.
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المصدر: لبنان 24
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