Advertisement

لبنان

امتعاض من "المواقف غير المسؤولة"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-08-2023 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1100441-638284624719625193.jpg
Doc-P-1100441-638284624719625193.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعبّر أعضاء في جبهة سياسية معارِضة عن امتعاضهم من "المواقف غير المسؤولة" التي يدلي بها رئيس حزبٍ عريق في الآونة الأخيرة، على اعتبار أنّها تورّط فريقاً سياسياً كاملاً.
Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
عقوبات أميركية على جمعية لبنانية ورئيسها.. ما علاقتها بـ"حزب الله"؟
lebanon 24
24/08/2023 12:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله متمسك برئيس "مُقاوم": لا تنازل أمام الضغوط
lebanon 24
24/08/2023 12:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع يلتقي في هذه الأثناء السفيرة الأميركية دوروثي شيا في معراب
lebanon 24
24/08/2023 12:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حزب "يتودد" الى مرشح رئاسي
lebanon 24
24/08/2023 12:14:13 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

رئيس

حزب

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-08-24
04:00 | 2023-08-24
05:13 | 2023-08-24
04:46 | 2023-08-24
04:43 | 2023-08-24
04:32 | 2023-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24