امتعاض من "المواقف غير المسؤولة"

يعبّر أعضاء في جبهة سياسية معارِضة عن امتعاضهم من "المواقف غير المسؤولة" التي يدلي بها رئيس حزبٍ عريق في الآونة الأخيرة، على اعتبار أنّها تورّط فريقاً سياسياً كاملاً.

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