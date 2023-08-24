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لبنان

فرنجية جايي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-08-2023 | 02:45
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قال مسؤول سابق في "قوى الرابع عشر من آذار" لفريق عمل تلفزيوني معارض قبيل حلقة حوارية شارك بها "لا تتعبوا قلبكن. فرنجية جايي".
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المصدر: لبنان 24
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