المرتضى اطلع على مشروع لإنشاء مجمع سينمائي في منطقة مار مخايل

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استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية - قصر الصنائع، في حضور رئيس اللجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو الاستاذ شوقي ساسين والمتدرجة في وزارة الثقافة لما جبرائيل، كلا من السا حكيّم وخليل جريج، اللذين أطلعاه على المشروع الذي يعملان عليه والمتعلق بإنشاء مجمع سينمائي في منطقة مار مخايل، يحتوي على سينما في الهواء الطلق، والمراحل التي وصلا إليها حتى الآن.وأعرب الوزير عن تقديره ودعمه لهذا المشروع "لما يمثل من قيمة ثقافية مميزة، وخصوصًا في تلك المنطقة من بيروت التي تسعى إلى التعافي من كارثة انفجار المرفأ."