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لبنان

في طرابلس.. أطلقوا النار على سيارة وفروا!

Lebanon 24
24-08-2023 | 02:18
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أقدم مجهولون منتصف ليل الأربعاء ـ الخميس على اطلاق النار بإتجاه سيارة رباعية الدفع من نوع هوندا CRV تعود للمواطنة "ف.ص" داخل كاراج مبنى الرابية الشهال في منطقة ابي سمراء - محيط طريق المنار طرابلس ولاذوا بعدها بالفرار ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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واقتصرت الاضرار على الماديات فيما لم تعرف اسباب اطلاق النار.

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