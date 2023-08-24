في طرابلس.. أطلقوا النار على سيارة وفروا!

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أقدم مجهولون منتصف ليل الأربعاء ـ الخميس على اطلاق النار بإتجاه سيارة رباعية الدفع من نوع هوندا CRV تعود للمواطنة "ف.ص" داخل كاراج مبنى الرابية الشهال في منطقة ابي سمراء - محيط طريق المنار طرابلس ولاذوا بعدها بالفرار ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".واقتصرت الاضرار على الماديات فيما لم تعرف اسباب اطلاق النار.