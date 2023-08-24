الكهرباء الى الواجهة من جديد... بو عاصي لباسيل: اتحداك ان تعود الى محاضر الجلسات الحكومية

كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي على منضة "إكس": "صرّح جبران باسيل قائلاً: اتركونا نبني معمل الكهرباء، ومحطّة الغاز وسد المياه. جبران، كنّا في نفس الحكومة وجُلّ ما حاولت القيام به هو استئجار بواخر جديدة. أتحدّاك ان تعود لمحاضر الجلسات. كفى كذباً".

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