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لبنان

تحذير عاجل من الأمن العام.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
24-08-2023 | 03:04
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صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان الاتي:

تحذر المديرية العامة للأمن العام المواطنين من مخاطر استخدام التطبيقات بشكل عشوائي دون معرفة مصدرها وأماكن تواجدها، كذلك تطلب منهم عدم تتبع صفحات الكترونية وحسابات غير موثوقة وتحميل تطبيقات مشبوهة، لا سيما تلك التي يتم حجز تذاكر سفر عبرها خاصة تطبيق MOMONDO العائد لمكتب مقره في تل ابيب .
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