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لبنان

الصناعي غير المرخّص ممنوع من العمل... هذا ما اعلنه وزير الصناعة

Lebanon 24
24-08-2023 | 03:43
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أعلن وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان أن" الصناعي لا يستطيع أن يُصدِّر منتجاته إلى الخارج إلا إذا كان صناعيّاً قانونيّاً ومُرخّصاً وملتزماً الشروط والمواصفات الواردة في المراسيم والقرارات الصادرة عن وزير الصناعة وعن الوزارات والإدارات المعنية الأخرى". 
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وأوضح خلال زيارته مصنع National AutomotiveSystem (NAS) في حملايا لصاحبه المهندس نعمان الريّس أن "الترخيص هو الأداة الضرورية والوسيلة الوحيدة لتوسيع النشاط الصناعي وتكبير حجم الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، والاستفادة من كامل خدمات الوزارة ومن الحوافز المعطاة في إدارات الكهرباء وتسجيل السيارات والمركبات للمؤسسات المرخّصة فقط".

وشجّع بوشكيان الصناعيّين العاملين من دون ترخيص على" الخروج من حالتهم غير الشرعيّة والتقدّم إلى الوزارة بملفّاتهم لدراستها والبتّ بقانونيّتها". 

وأكد أن "متابعتها العمل بالخفية سيظلّ يعرّضها للملاحقة والإقفال لحظة معرفة الوزارة بها".
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