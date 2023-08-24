عريف بالجيش توفي عن طريق الخطأ.. هذا ما حصل أثناء نوبة الحرس

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توفي العريف عبد الرحيم عامر من فوج الحدود البري الثالث المتمركز على الحدود الشرقية في البقاع الغربي.وفي المعلومات المتداولة في قريته الصويري أنه وأثناء نوبة الحرس التي يقوم بها سقط منه هاتفه أرضًا فانحنى ليلتقطه فضغط على زناد السلاح عن طريق الخطأ فانطلقت رصاصة لتستقر في صدره ما ادى لوفاته، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".