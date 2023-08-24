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لبنان

عريف بالجيش توفي عن طريق الخطأ.. هذا ما حصل أثناء نوبة الحرس

Lebanon 24
24-08-2023 | 03:25
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توفي العريف عبد الرحيم عامر من فوج الحدود البري الثالث المتمركز على الحدود الشرقية في البقاع الغربي.

وفي المعلومات المتداولة في قريته الصويري أنه وأثناء نوبة الحرس التي يقوم بها سقط منه هاتفه أرضًا فانحنى ليلتقطه فضغط على زناد السلاح عن طريق الخطأ فانطلقت رصاصة لتستقر في صدره ما ادى لوفاته، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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