جمعية الطيارين الخاصين عزت قيادة الجيش

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تقدمت "جمعية الطيارين الخاصين" في لبنان في بيان، "بأحر التعازي إلى قيادة الجيش اللبناني وسلاح الجو ، عقب الحادث المؤلم الذي أسفر عن استشهاد ضابطين طيارين وإصابة ثالث في حادث تحطم طائرة هليكوبتر".وقالت: "نشاطركم الألم والحزن في هذا الوقت العصيب، ونتضرع إلى الله أن يتغمد النقيب الطيار جوزف حنا و الملازم اول الطيار ريشار صعب بواسع رحمته ويمنح ذويهما الصبر والسلوان متمنين الشفاء العاجل للمعاون محمد صيدح. نثق في قوة وإرادة قيادتكم الحكيمة لتجاوز هذا المصاب ومواصلة خدمتكم الوطنية بكل تفانٍ واخلاص."وختمت: "تقبلوا تعازينا القلبية، ونسأل الله أن يحفظ لبنان وجيشه الباسل من كل مكروه".