العثور على جثة شاب في هذه المنطقة

عثر صباح اليوم الخميس على جثة تعود لشاب من آل وهبي في حي الجامعة ملعب الرمل، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وقد حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا بالحادثة .





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