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لبنان

العثور على جثة شاب في هذه المنطقة

Lebanon 24
24-08-2023 | 03:20
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عثر صباح اليوم الخميس على جثة تعود لشاب من آل وهبي في حي الجامعة ملعب الرمل، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وقد حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقا بالحادثة .

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