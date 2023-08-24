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لبنان

وزير الدفاع زار قائد الجيش في اليرزة معزيا

Lebanon 24
24-08-2023 | 04:14
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زار وزير الدفاع الوطني موريس سليم قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، حيث قدم له التعازي بالضابطين الشهيدين على أثر تحطم طوافة للجيش في منطقة حمانا متمنيًا الشفاء العاجل للعنصر الجريح.
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