وزير الدفاع زار قائد الجيش في اليرزة معزيا

زار وزير الدفاع الوطني موريس سليم قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، حيث قدم له التعازي بالضابطين الشهيدين على أثر تحطم طوافة للجيش في منطقة حمانا متمنيًا الشفاء العاجل للعنصر الجريح.

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