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لبنان
آخر تطورات قضية ملف أحداث الضنية.. الإفراج عن موقوفين من بشري
Lebanon 24
24-08-2023
|
04:43
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تم الافراج عن آخر شابين موقوفين من بشري وهما رياض حكمت طوق ومنصور شفيق سكر في ملف أحداث الضنية، في حين تمّ الابقاء على عدد من الموقوفين من بقاعصفرين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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أحداث
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