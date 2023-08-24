آخر تطورات قضية ملف أحداث الضنية.. الإفراج عن موقوفين من بشري

تم الافراج عن آخر شابين موقوفين من بشري وهما رياض حكمت طوق ومنصور شفيق سكر في ملف أحداث الضنية، في حين تمّ الابقاء على عدد من الموقوفين من بقاعصفرين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



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