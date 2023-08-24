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لبنان

بري قدّم التعزية لقائد الجيش بالطيارين الشهيدين

Lebanon 24
24-08-2023 | 04:46
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اجرى رئيس مجلس النواب نبيه بري إتصالاً هاتفياً بقائد الجيش العماد جوزيف عون معزياً بالطيارين الشهيدين اللذين سقطا بحادث تحطم المروحية ليل أمس ، متمنياً للرتيب الجريح الشفاء العاجل .
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نبيه بري

قائد الجيش

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